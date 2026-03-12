Погода
Тяжелоатлет из Кыргызстана выиграл золото на Arnold Sports Festival

- Самуэль Деди Ирие
Тяжелоатлет из Кыргызстана Эмиль Молдодосов завоевал золотую медаль на престижном мультиспортивном турнире Arnold Sports Festival, который прошёл с 5 по 8 марта 2026 года в городе Колумбус, штат Огайо, США.

В категории, где выступал Молдодосов, за медали боролись 102 спортсмена. По итогам соревнований кыргызстанец показал лучший результат и занял первое место, завоевав золотую медаль.

Arnold Sports Festival считается одним из самых престижных мультиспортивных фестивалей в мире. Турнир был основан в 1989 году Арнольдом Шварценеггером и Джимом Лоримером.

Фестиваль включает соревнования по бодибилдингу, стронгмену, пауэрлифтингу и другим видам спорта и ежегодно привлекает до 200 тысяч зрителей со всего мира.


