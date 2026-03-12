Погода
В Бишкеке парень ударил участкового. Милиционер получил травму глаза

В Бишкеке задержан гражданин подозреваемый в нападении на сотрудника милиции.

По данным УВД Ленинского района столицы, инцидент произошел 11 марта 2026 года примерно в 21:30. В дежурную часть поступило сообщение о конфликте между соседями в одном из многоквартирных домов на улице Жумабека. На место выехал участковый инспектор.

Во время выяснения обстоятельств из лифта дома вышел неизвестный гражданин и внезапно ударил сотрудника милиции по лицу. В результате удара разбились стекла его очков, осколки которых повредили глаз.

Милиционер получил телесное повреждение рваную рану нижнего века правого глаза. Его доставили в отделение нейротравматологии.

По данному факту следственной службой возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство) УК Кыргызской Республики. Назначены необходимые экспертизы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался гражданин К.Н., 2005 года рождения, которого водворили в ИВС.

Расследование продолжается.

Милиция призывает граждан соблюдать нормы законодательства, уважать окружающих и не допускать противоправных действий. Правоохранители напоминают, что любые правонарушения, в том числе хулиганство и применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, влекут установленную законом ответственность.


Теги:
задержание, Ленинский район, пострадавшие, милиция
