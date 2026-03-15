В Турции провели конференцию и выставку о Чингизе Айтматове

В провинции Невшехир (Турция) прошли конференция и фотовыставка "Общая ценность тюркского мира - Чингиз Айтматов". Об этом сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.

Мероприятие состоялось в Музее подземной керамики Гюрай при участии посла Кыргызстана в Турции Руслана Казакбаева.

Как отметили в ведомстве, мероприятие было приурочено к 35-летию независимости Кыргызской Республики. В нем приняли участие представители властей, научного сообщества, студенты и граждане Кыргызстана.

В своем выступлении Руслан Казакбаев отметил, что произведения Чингиза Айтматова стали общим духовным достоянием и важным культурным мостом, объединяющим народы тюркского мира.

Губернатор провинции Невшехир Али Фидан подчеркнул значимость наследия писателя, произведения которого переведены на 172 языка и оказали большое влияние на мировую литературу.

Заместитель председателя Партии националистического движения Ильяс Топсакал отметил роль Чингиза Айтматова в сохранении тюркской истории и формировании общего культурного наследия.

Организаторами мероприятия выступили фонд EkoAvrasya Vakfı, Ассоциация сотрудничества гражданского общества тюркского мира TÜRKSİT и Институт Чингиза Айтматова. В конференции также принял участие ректор Университета Каппадокии Хасан Али Карасар.


выставка, Турция, МИД, Чингиз Айтматов
