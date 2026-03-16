В Токмоке задержана подозреваемая в убийстве гражданского супруга

В Чуйской области задержана подозреваемая в убийстве гражданского супруга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По данным милиции, трагедия произошла 15 марта примерно в 06:47 в одной из квартир 3-го микрорайона города Токмок. В дежурную часть ОВД Токмока поступило сообщение о мужчине с ножевым ранением.

На место выехала следственно-оперативная группа. В квартире правоохранители обнаружили тело гражданина М.Б., 1980 года рождения. Мужчина находился в сидячем положении и имел колото-резаное ранение в области грудной клетки. Признаков жизни у него не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 (убийство) УК КР.

Установлено, что смертельное ранение мужчине нанесла его гражданская супруга гражданка К.Ж., 1974 года рождения. По предварительным данным, между ними произошла словесная ссора, во время которой она ударила мужчину кухонным ножом в грудь. От полученного ранения он скончался на месте.

Тело погибшего направлено в морг города Токмок. С места происшествия изъят нож, назначены судебно-правовые экспертизы.

Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.