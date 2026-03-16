Китайская компания рассматривает инвестиции в уличное освещение КР

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров провел встречу с представителями китайской компании Longteng Lighting Group Co., Ltd. Стороны обсудили возможность реализации инвестиционных проектов в сфере уличного и городского освещения в Кыргызстане.

Как сообщили в агентстве, представители компании выразили заинтересованность в проектах по установке и модернизации систем уличного освещения и фонарной инфраструктуры. Также рассматривалась возможность участия компании в модернизации городской инфраструктуры в рамках подготовки к предстоящим мероприятиям ШОС.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы привлечения инвестиций в развитие городской среды, внедрение современных технологических решений в сфере освещения, повышение энергоэффективности и модернизацию инфраструктуры.

Представители Longteng Lighting Group Co., Ltd. также рассказали о своем международном опыте реализации проектов в сфере архитектурного и городского освещения. В частности, компания принимала участие в проектах по освещению площадок крупных международных мероприятий, включая саммиты BRICS и Shanghai Cooperation Organization.

По итогам встречи стороны обменялись мнениями о возможных форматах дальнейшего сотрудничества и реализации инвестиционных проектов.


Китай, уличное освещение, Кыргызстан
