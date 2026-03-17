Посол Азербайджана: Эти праздники напоминают о мире и призывают к единству

Накануне священного праздника Орозо Айт (Ураза-Байрам) и любимого всеми народами Новруза посольство Азербайджана в Кыргызстане провело торжественный прием, посвященный этим двум большим праздникам.

Гостями приема стали аккредитованные в Бишкеке послы иностранных государств – Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Венгрии, Турции, Пакистана, кыргызские общественные и государственные деятели, представители науки и культуры, азербайджанской диаспоры, международных организаций.

- В этом году мы одновременно будем отмечать Орозо Айт и Новруз, которые совпали по времени. Орозо Айт - один из особо значимых праздников, который отмечают после завершения священного месяца Рамадан. А светлый и радостный Новруз – это символ нашего богатого духовного наследия, неразрывной связи поколений, обновления и стремления к новой жизни. Если посмотреть, кто мы были раньше? Мы были тенгрианцами. Для нас природа – это Мать-Природа. А Господь - наш Отец. И поэтому, когда два этих особо почитаемых праздника совпадают, это говорит о том, что ангелы на небесах радуются им, - сказал в своем приветственном слове Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов.

По словам посла, эти праздники олицетворяют мир и добро, наполнены радостью и любовью, напоминают всем о важности единства, мира и солидарности. Латиф Гандилов поздравил всех с праздником, пожелал здоровья, успехов, удачи во всех делах, мирного неба над головой, счастья и всех благ, изобилия, дружбы, согласия и взаимопонимания между народами и в каждой семье. Орозо Айт и Новруз во все времена поистине способствовали укреплению дружбы и взаимного уважения между людьми.

Эту мысль подчеркнул в своем выступлении и заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров.

- Наши отношения с братским народом Азербайджана основаны на общих исторических и культурных ценностях – взаимном уважении и поддержке. Мы высоко ценим динамичное развитие наших отношений и придаем большое значение дальнейшему укреплению нашего стратегического партнерства. Особо хотел бы отметить активно развивающийся политический диалог между нашими странами. Уверен, что контакты и в других сферах будут способствовать укреплению наших двусторонних отношений, - сказал Медер Абакиров.

Дуайен - глава дипломатического корпуса в Кыргызстане, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана Назирмад Ализода удивил всех присутствующих, назвав точное время наступления Новруза в Кыргызстане. По солнечному календарю – самому точному, по его словам, праздник вступит на кыргызскую землю 20 марта в 20 часов 46 минут. Как отметил посол, Новруз - один самых древних праздников в мире, отмечаемый в день весеннего равноденствия, описанный еще в священной книге зороастрийцев "Авеста" и приобрел международный статус ЮНЕСКО. Этот праздник сближает людей разных национальностей и религий.

Прием прошел в особо дружеской, почти семейной обстановке и оставил самые положительные эмоции. Гости благодарили организаторов празднества за гостеприимство, щедрое угощение – знаменитый азербайджанский шах- плов, люля-кебаб, вкуснейшие сладости и другие блюда национальной азербайджанской кухни.

Гостей угощали еще и минеральной водой "Истису" из знаменитого кяльбаджарского месторождения термальных вод, которая, по словам посла, стала поступать и в Кыргызстан. Как подчеркнул Латиф Гандилов, через 30 лет после оккупации на освобожденной территории Азербайджана - в Кяльбаджарском районе Карабаха вновь налажено производство и выпуск "Истису". Эта вода из уникального подземного месторождения отличается своими исключительными лечебными качествами. Благодаря этому "Истису", содержащая полезные минералы, завоевала широкую известность как в Азербайджане, так и в соседних странах. Ее качества и вкус оценили и все присутствующие на торжестве.

Прием, организованный посольством Азербайджана, соответствовал традициям этих двух больших праздников и еще больше укрепил отношения между всеми людьми, независимо от национальности и вероисповедания. Ведь миролюбие, дружба, единство – это основа для народов всего мира.

Торжество было проведено не только для соотечественников – представителей азербайджанской диаспоры, но и для представителей народов других стран, которые отмечают эти праздники. Свидетельством тому были красивые мелодии этих стран, звучавшие на праздничном вечере.