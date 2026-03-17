Погода
$ 87.35 - 87.78
€ 99.90 - 100.80

Посол Азербайджана: Эти праздники напоминают о мире и призывают к единству

98  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне священного праздника Орозо Айт (Ураза-Байрам) и любимого всеми народами Новруза посольство Азербайджана в Кыргызстане провело торжественный прием, посвященный этим двум большим праздникам.

Гостями приема стали аккредитованные в Бишкеке послы иностранных государств – Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Венгрии, Турции, Пакистана, кыргызские общественные и государственные деятели, представители науки и культуры, азербайджанской диаспоры, международных организаций.

- В этом году мы одновременно будем отмечать Орозо Айт и Новруз, которые совпали по времени. Орозо Айт - один из особо значимых праздников, который отмечают после завершения священного месяца Рамадан. А светлый и радостный Новруз – это символ нашего богатого духовного наследия, неразрывной связи поколений, обновления и стремления к новой жизни. Если посмотреть, кто мы были раньше? Мы были тенгрианцами. Для нас природа – это Мать-Природа. А Господь - наш Отец. И поэтому, когда два этих особо почитаемых праздника совпадают, это говорит о том, что ангелы на небесах радуются им, - сказал в своем приветственном слове Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов.

По словам посла, эти праздники олицетворяют мир и добро, наполнены радостью и любовью, напоминают всем о важности единства, мира и солидарности. Латиф Гандилов поздравил всех с праздником, пожелал здоровья, успехов, удачи во всех делах, мирного неба над головой, счастья и всех благ, изобилия, дружбы, согласия и взаимопонимания между народами и в каждой семье. Орозо Айт и Новруз во все времена поистине способствовали укреплению дружбы и взаимного уважения между людьми.

Эту мысль подчеркнул в своем выступлении и заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров.

- Наши отношения с братским народом Азербайджана основаны на общих исторических и культурных ценностях – взаимном уважении и поддержке. Мы высоко ценим динамичное развитие наших отношений и придаем большое значение дальнейшему укреплению нашего стратегического партнерства. Особо хотел бы отметить активно развивающийся политический диалог между нашими странами. Уверен, что контакты и в других сферах будут способствовать укреплению наших двусторонних отношений, - сказал Медер Абакиров.

Дуайен - глава дипломатического корпуса в Кыргызстане, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана Назирмад Ализода удивил всех присутствующих, назвав точное время наступления Новруза в Кыргызстане. По солнечному календарю – самому точному, по его словам, праздник вступит на кыргызскую землю 20 марта в 20 часов 46 минут. Как отметил посол, Новруз - один самых древних праздников в мире, отмечаемый в день весеннего равноденствия, описанный еще в священной книге зороастрийцев "Авеста" и приобрел международный статус ЮНЕСКО. Этот праздник сближает людей разных национальностей и религий.

Прием прошел в особо дружеской, почти семейной обстановке и оставил самые положительные эмоции. Гости благодарили организаторов празднества за гостеприимство, щедрое угощение – знаменитый азербайджанский шах- плов, люля-кебаб, вкуснейшие сладости и другие блюда национальной азербайджанской кухни.

Гостей угощали еще и минеральной водой "Истису" из знаменитого кяльбаджарского месторождения термальных вод, которая, по словам посла, стала поступать и в Кыргызстан. Как подчеркнул Латиф Гандилов, через 30 лет после оккупации на освобожденной территории Азербайджана - в Кяльбаджарском районе Карабаха вновь налажено производство и выпуск "Истису". Эта вода из уникального подземного месторождения отличается своими исключительными лечебными качествами. Благодаря этому "Истису", содержащая полезные минералы, завоевала широкую известность как в Азербайджане, так и в соседних странах. Ее качества и вкус оценили и все присутствующие на торжестве.

Прием, организованный посольством Азербайджана, соответствовал традициям этих двух больших праздников и еще больше укрепил отношения между всеми людьми, независимо от национальности и вероисповедания. Ведь миролюбие, дружба, единство – это основа для народов всего мира.

Торжество было проведено не только для соотечественников – представителей азербайджанской диаспоры, но и для представителей народов других стран, которые отмечают эти праздники. Свидетельством тому были красивые мелодии этих стран, звучавшие на праздничном вечере.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456727
Теги:
Азербайджан, МИД, Орозо айт, праздник, Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  