Подозреваемого в терроризме экстрадировали из Стамбула в КР

ГКНБ задержал в Стамбуле и доставил в Кыргызстан подозреваемого в связях с международной террористической организацией "Исламское государство".

По данным ведомства, гражданин КР Т.М.Ш. уроженец Араванского района Ошской области, распространял террористическую идеологию среди верующих, призывал к свержению конституционного строя и созданию теократического государства в форме "халифата".

Подозреваемый занимался вербовкой граждан для участия в боевых действиях на Ближнем Востоке на стороне бандформирований, а также вынашивал планы совершения террористических акций на территории Кыргызстана.

Он был задержан в Стамбуле и 16 марта 2026 года доставлен в Кыргызстан сотрудниками ГКНБ. Ведется следствие.