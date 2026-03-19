Данил Ибраев: КР может зарабатывать на экспорте квалифицированных кадров

В Кыргызстане инициировано создание специализированного центра по профессиональной подготовке и обучению кадров. Об этом на брифинге в пресс-центре Sputnik сообщил член президиума Делового совета ЕАЭС Данил Ибраев. По его словам, новая образовательная площадка будет ориентирована на двойной результат: обеспечение кадрами внутреннего рынка республики и подготовку специалистов для работы за рубежом по международным стандартам.

Данил Ибраев подчеркнул, что миграционная ситуация в стране качественно изменилась. Если раньше республика рассматривалась преимущественно как донор трудовых ресурсов, то сегодня национальная экономика сама остро нуждается в притоке профессионалов. Глава КСПП также отметил, что к иностранным гражданам, прибывающим на работу в Кыргызстан, должны предъявляться четкие требования по квалификации, знанию государственного языка и пониманию местных культурных особенностей.

Создание центров подготовки эксперт назвал своевременным решением, которое позволит превратить обучение в доходную статью экономики. "Кыргызстан может зарабатывать на подготовке кадров, которые востребованы на мировых рынках труда", - отметил Ибраев. Ожидается, что системный подход к обучению не только повысит качество отечественной рабочей силы, но и создаст легальные и выгодные механизмы для внешнего трудоустройства граждан, обладающих подтвержденными компетенциями.