Адаш Токтосунова: Человек не может чувствовать себя свободным от природы

Наше интервью с известным в Кыргызстане ученым – доктором политических наук, профессором, философом, первой экс-главой представительства ЮНЕСКО в нашей стране, председателем ОО "Диалог культур и цивилизаций", автором многих научных трудов и книг по вопросам конфликтологии, безопасности, устойчивому развитию – с Адаш Токтосуновой началось с несколько, казалось бы, далекой от сферы деятельности моей собеседницы темы – экологии и, в частности, экологического образования и экологического воспитания в школах.

Адаш Искендеровна, вы - доктор политических наук, философ, почему вы вдруг обратились к вопросу экологического образования детей?

- И заметьте не только образования, но и воспитания. Сегодня эти понятия в школах вообще, по моим наблюдениям, отделены друг от друга. А что касается экологии, то в школьных базисных учебных планах даже нет такого предмета, как экология. Разумеется, нет и педагогов, не ведется и никакого экологического воспитания. Хотя немало школьников, знаю, интересуются проблемами экологии человека, генетики, биоритмов, микроклимата. Но с ними некому работать. Наставления не мусорить, беречь природу остаются призывами, они ничего не дают ни уму, ни сердцу нашим детям.

Поэтому-то не так давно я отправилась в Министерство просвещения и во время встречи с министром просвещения Догдуркуль Кендирбаевой предложила ей рассмотреть вопрос о включении в школьную программу такого предмета, как экология. Экологическое образование, знания, полученные на уроках, не останутся мертвым грузом. Даже если дети не будут по окончании учебы работать в сфере природопользования, то все равно они однозначно не вырастут равнодушными к охране природы, кем бы они ни стали и чем бы мы ни занимались в дальнейшем. Наверное, это и будет главным результатом экологического образования и экологического воспитания, полученным в школе.

В качестве учебного пособия я передала министру книгу "Таинства и уроки природы", написанную мною вместе с моим братом исследователем этно-экологической истории кыргызов Нарынбеком Токтосуновым. В своей книге мы связали историю, культуру, быт кыргызов, живших на берегах Иссык-Куля, с экологией. Работая над этой книгой, мы пересмотрели множество исторических документов, изучали исследования ученых 19-20 веков. То есть изучили историю, культуру, менталитет, мировоззрения кыргызов и убедились, что наши предки всегда трепетно относились к природе, в их понимании она - основа основ всего, и самыми дорогими святынями в их жизни были Умай-эне – земля и Теңир – небо. Кыргызы-кочевники считали Умай-эне – матерью, а Теңир – небо - отцом. А потому относились к окружающей их действительности, как к матери и отцу.

Я считаю, что об этом очень важно знать, особенно молодежи, это же – наше историческое сознание. Говорят же, кто не знает прошлого, тот стреляет в будущее. Нам надо знать свою историю, чтобы не уничтожать настоящее и будущее. А наша история связана с Умай-эне – матерью природы. Даже название месяцев, ритуалы, поговорки, национальные игры, циклы времен года – все связано с природой.

А что касается вашего вопроса, почему я – доктор политических наук, философ, вдруг озаботилась проблемами экологии, то ведь именно с философии еще две с половиной тысячи лет назад начались исследования мира, постановка различных проблем. И в XXI веке мы, философы, прибегаем к необходимости объемного исследования процессов, происходящих в мире, с философской точки зрения. И при этом занимаемся не только осмыслением проблем социального развития общества, но также и осмыслением социоприродных процессов.

И потом: такой я по натуре, по воспитанию человек, что мне до всего есть дело. Лет в 14 я посмотрела нашумевший тогда фильм "Все остается людям". Эту знаменитую фразу произнес один из его героев. И эти слова, и сюжет фильма настолько запали, как говорится, мне в душу, что при вступлении в комсомол на вопрос, какие у меня планы на будущее, я, помню, ответила, что вступаю в комсомол для того, чтобы сделать что-то очень хорошее, которое останется людям. Возможно, тогда я рассуждала об этом наивно, по-детски, но и теперь по прошествии стольких лет ни этот фильм, ни эти слова не забылись. Более того, они стали моим жизненным кредо. И, будучи уже, скажем так, в солидном возрасте, действительно хочется оставить людям – друзьям, соседям, местному сообществу на Иссык-Куле, где я сейчас живу, всем детям - все самое хорошее, дела, опыт, знания.

Профессор, вы нашли понимание и поддержку вашей идеи в министерстве?

- Да. Догдуркуль Шаршеевна отметила, что она поддерживает мое предложение и разделяет мою точку зрения и будет продвигать идею о внедрении экологического образования и экологического воспитания в школах. Сегодня очень важно давать молодому поколению знания об охране окружающей среды, об экологии. Дети в свою очередь будут говорить об этом родителям. Если не подойдет в качестве учебного пособия наша с братом книга, то пусть издают новый учебник. Главное, чтобы этот предмет включили в школьную программу.

В конце прошлого года по вашей инициативе в Академии наук прошел научный форум "От конфликта – к диалогу культур и цивилизаций: вопросы безопасности и устойчивого развития". Одна из сессий форума была посвящена экологической безопасности. Вы считаете, что наша экология опасна для жизни?

- С экологией в стране складывается вообще странная ситуация. У нас стало модно говорить об экологии, но при этом кардинально не меняется отношение к окружающей нас природе. Экология стала расхожим понятием, а это – очень сложная наука. Мало того, что в стране не хватает дипломированных специалистов, так еще некоторые вузы закрывают кафедры экологии. А проблем накопилось много, и они не рассосутся сами собой, никуда не денутся. Они множатся.

У нас сегодня больше концентрируется внимание на климатических проблемах, тоже важных. Но изменения климата принесут меньше вреда по сравнению с потребительским отношением к окружающей нас среде, к пастбищам, которые стремительно деградируют, к горным ущельям, с корыстным, просто варварским отношением к нашему уникальному природному объекту - озеру Иссык-Куль, которое может погибнуть, по прогнозам ученых, через 20-30 лет, если, наконец, не одумаемся.

Я долго думала, прежде чем выбрать тему научного форума. Предложенная мною тема "От конфликта – к диалогу культур и цивилизаций: вопросы безопасности и устойчивого развития" охватывает широкий спектр вопросов, касающихся политологии, философии, конфликтологии, устойчивого развития, и вообще безопасности нашей страны во всех сферах и, в частности экологической. И, как позже выяснилось, именно экологическая повестка стала "гвоздем" научного форума. Два доклада, посвященные экологии озера Иссык-Куль прогремели как набат, как колокол. Один из них по управлению сточными водами Иссык-Куля сделала директор Института химии и фитотехнологий НАН КР, доктор химических наук, профессор Джуманазарова. Другой – по экологическим угрозам и тенденциям в экосистеме озера представила доктор биологических наук, доцент Кыргызско-Турецкого университета "Манас" Тотубаева. Обе провели многолетние научные исследования и представили на форуме, можно сказать, драматичные и тревожные результаты о состоянии нашего озера.

В их словах было столько боли за озеро, которая передалась и всем нам. Мы, кыргызы, просто издеваемся над Иссык-Кулем, мы же уничтожаем его. Озеро постепенно переходит в мезотрофное состояние. Это означает, что в воде увеличивается количество питательных веществ, растёт биомасса фитопланктона, а вместе с этим возникают риски цветения, снижения прозрачности, ухудшения качества воды и изменения структуры экосистемы. Если этот процесс будет продолжаться, мы, как считает Нурзат Тотубаева, можем столкнуться с последствиями, которые уже невозможно будет обратить вспять, мы потом ничего не сможем сделать, и потеряем озеро. И речь идёт не о далёком будущем – первые проявления видны уже сейчас.

Международные примеры такой катастрофы есть. Даже богатейшие страны бессильны перед засильем водорослей. Нет в мире таких технологий, с помощью которых можно было бы навсегда избавиться от них. Например, озеро Балатон в Венгрии – десятилетия борьбы и миллиарды евро были израсходованы на восстановление после эвтрофикации. Великие озёра в США и Канаде, для спасения которых были разработаны огромные государственные программы для борьбы с цветением, не приносят особых результатов. На Байкале в России наблюдаются масштабные экологические конфликты из-за позднего реагирования. У нас есть редкая возможность быть умнее: не догонять кризис, а опередить его.

Качество воды в озере стремительно ухудшается из-за сброса неочищенных сточных вод, что ставит под угрозу биоразнообразие. Из 33 трех обследованных учеными объектов только в 17 имелись очистные сооружения, но и те находятся в аварийном, критическом состоянии. А количество туристов растет год от года. Профессор Эмиль Шукуров в свое время говорил, а его коллеги-ученые подтверждают его выводы о том, что озеро может выдержать не более двух миллионов туристов в год. Но их никто не слышит, наоборот, планируется увеличить количество туристов до пятнадцати миллионов. Строительство комплексов для туристов кипит на иссыккульских берегах. То есть из озера выжимают последние соки ради прибыли. Мы, конечно, это поймем со временем, но, боюсь, будет поздно. Глубокие научные исследования свидетельствуют, что оно сейчас остро нуждается в защите, и если мы не одумаемся, оно погибнет даже раньше срока, который обозначили ученые.

Конечно, территорию надо развивать, обеспечивая местному населению качественные условия жизни. Но при этом, на мой взгляд, надо принимать очень взвешенные решения с учетом мнения ученых, чтобы можно было сохранить невероятную природу Иссык-Куля и экономически развивать территории. Только разумный баланс станет предпосылкой для устойчивого развития этого региона да и страны в целом на многие годы.

Адаш Искендеровна, почему мы так безрассудно исчерпываем то, что должны ценить в первую очередь? Это заложено в человеке, в нашей природе?

- Человек всегда стремился к социально-экономическому благополучию, созданию комфортной и благоприятной среды существования. И это нормально. Ненормально чувствовать себя свободным от природы, не заботиться, не сохранять нашу биосферу. Наше нынешнее отношение к экологии, к охране природы вообще пока не позволяет нам считать себя в безопасности. Предстоит сделать очень многое. Прежде всего – ощутить себя частью огромной гармоничной системы, которой является окружающий нас мир. И начать хотя бы с того, чтобы привести в порядок то, что нас окружает. Забота об окружающей среде начинается в собственных дворах. Считаю, что каждому из нас, где бы человек не жил, всегда полезно думать, что будет завтра, ведь жизнь не заканчивается одним сегодняшним днём.

Приведу пример из своей жизни. Много лет назад в селе Чон-Сары-Ой я купила практически за бесценок запущенный домик на таком же запущенном приусадебном участке с огромной мусорной ямой, куда сбрасывали отходы жители близлежащих домов. Мои друзья, увидев такое "хозяйство", начали меня отговаривать, бросить все, не угроблять себя. Но я загорелась идеей благоустроить не только свою территорию, но и вообще превратить Чон-Сары-Ой в этносело, куда приезжали бы туристы, знакомились с нашей культурой, историей, кухней, восхищались бы чистотой улиц и домов по примеру других стран - Китая, Южной Кореи, Беларуси и других. Кстати, в 90-е годы и у нас в Таласской области были такие идеальные по благоустройству села, в которых жили в основном советские немцы…

Но мой энтузиазм столкнулся, мягко говоря, с непониманием сельчан, которые и превратили бесхозный участок в свалку, причем рядом со своими же домами. Я предложила вместе рекультивировать ее, но добровольцев не нашлось. Меня, конечно, это не остановило, я привела территорию в порядок, на месте мусорной свалки теперь цветут цветы и плодоносят деревья. Более того, я разделяю мусор, органические отходы компостирую и превращаю в гумус. Таким образом, подпитываю землю. Почти как в Швейцарии, где отходы превращают в доходы! (Адаш Искендеровна смеется). Когда была там в командировке не увидела даже брошенного на улице окурка, чистота идеальная. Нам рассказали, что страна уже тридцать лет как прекратила вывозить мусор на полигоны, а это означает, что все, что не перерабатывается и не утилизируется, просто сжигается с целью получения энергии. Страшных и отравляющих все вокруг полигонов ТБО теперь в Швейцарии не найти. Я тоже хочу внедрить метод раздельного сбора мусора в нашем селе. Земля там не очень плодородная, но из органического мусора можно делать гумус и получать богатый урожай!

Признаюсь, я горжусь тем, что уже сделала. И очень надеюсь, что со временем и Чон-Сары-Ой обретет иной облик, у людей повысится ответственность за экологическое состояние окружающего нас мира. К нам будут приезжать туристы, которым с гордостью будем показывать свое этносело, рассказывать, что история и культура кыргызов испокон веков были связаны с Матерью-Природой. По крайней мере, вместе со своими единомышленниками-сельчанами, местными властями я постараюсь превратить Чон-Сары-Ой в красивое и благоустроенное село. Ведь все сделанное нами останется людям…

Фото предоставлено профессором Токтосуновой.