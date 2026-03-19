Ибраев: ЕАЭС должен ускорить создание единых рынков

Углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза станет ключевым фактором устойчивости национальных экономик к глобальным кризисам. Об этом на пресс-конференции, посвященной планам Кыргызстана в объединении, заявил президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев. По его словам, создание единых рынков товаров, финансов и энергоресурсов позволит отечественным предприятиям работать в равных конкурентных условиях с партнерами по союзу и значительно снизить издержки.

Особое внимание глава КСПП уделил энергетическому сектору. Запуск единого рынка энергоресурсов позволит кыргызстанским компаниям закупать нефть, нефтепродукты и электроэнергию напрямую у производителей, минуя цепочки посредников. Параллельно с этим необходимо развивать транспортные коридоры, которые откроют местному бизнесу более свободный выход на внешние площадки, включая использование портовой инфраструктуры Ирана. Ибраев также подчеркнул важность финансовой интеграции: речь не идет о введении единой валюты, но предприниматели должны получить свободный доступ к банковским продуктам и кредитам во всех странах "пятерки".

Важным аспектом развития союза остается общий рынок услуг и трудовых ресурсов. Данил Ибраев отметил, что специалисты должны беспрепятственно работать на территории государств-партнеров. При этом он указал на новую тенденцию в экономике Кыргызстана: в последние годы республика сама начала испытывать дефицит рабочих рук, из-за чего в страну активно прибывают трудовые мигранты из Узбекистана, Пакистана и Бангладеш. По мнению эксперта, только полная реализация всех свобод ЕАЭС поможет странам быстрее адаптироваться к меняющимся мировым условиям и повысить эффективность производства.