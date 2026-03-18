Борис Ли: Избыток медийного контента провоцирует рост детских суицидов в КР

- Светлана Лаптева
За 2025 год в Кыргызстане зафиксирован 101 случай добровольного ухода из жизни среди несовершеннолетних. Эту тревожную статистику озвучил психиатр столичного ЦСМ № 6 Борис Ли в ходе брифинга в пресс-центре Sputnik Кыргызстан. По словам специалиста, одним из ключевых факторов риска сегодня выступает информационная перегрузка, которая провоцирует серьезное эмоциональное напряжение как у подрастающего поколения, так и у взрослых.

Врач подчеркнул, что корень большинства трагедий кроется в игнорировании ментальных проблем на ранних стадиях. В обществе до сих пор сильна стигматизация психологической помощи: близкие часто замечают перемены в поведении ребенка, но боятся идти к психиатру из-за опасений "постановки на учет" или осуждения окружающих. Ли отметил, что такие страхи давно устарели, так как современная медицина в стране работает по иным стандартам, а своевременное вмешательство позволяет купировать тяжелые состояния до того, как они станут необратимыми.

Особое внимание эксперт уделил влиянию социальных сетей и непрерывного потока новостей. Постоянный тревожный контент буквально "выжигает" ресурсы психики, не оставляя времени на восстановление. У детей это формирует чувство острого одиночества и глубокой неуверенности в себе. Психиатр сравнил запущенное душевное расстройство с гастритом: если вовремя не начать лечение, болезнь неизбежно перерастет в "онкологию" души.

Помимо человеческих жертв, проблема имеет и серьезный экономический аспект. По оценкам специалиста, из-за снижения трудоспособности населения вследствие ментальных нарушений бюджет Кыргызстана ежегодно теряет около 0,4% ВВП. Несмотря на масштаб угрозы, в республике всё еще наблюдается острая нехватка профильных специалистов, а государственное финансирование сектора психического здоровья остается на низком уровне. В сложившихся условиях эксперты призывают граждан соблюдать "информационную гигиену" и не откладывать визит к врачу при первых признаках тревожности.


дети, суицид, Кыргызстан
