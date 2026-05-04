Бишкекчан приглашают на вечер памяти героев Великой Отечественной войны

Общественный фонд "Евразия Кей Джи" и Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии 6 мая приглашают бишкекчан и гостей столицы на памятные вечера, посвященные героическим страницам истории Великой Отечественной войны.
Мероприятия призваны напомнить о подвиге предков, силе духа и несгибаемой вере в Победу. Организаторы делают акцент на "живой" истории: через поэзию, прозу и музыку участники смогут прочувствовать глубину переживаний того времени.
В программе вечера:
Литературные чтения: чтение произведений о войне, передающих правду времени и боль утрат.
Музыкальная гостиная: исполнение песен военных лет.
Творческая часть: литературные композиции и тематические выступления.
Интерактив: викторины, посвященные историческим событиям.
Где и когда можно посетить мероприятие:
ТЦ Asia Mall (3 этаж): с 14:00 до 15:30.
Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии: с 17:00 до 18:30.
По словам организаторов, такие встречи необходимы для сохранения живой связи между поколениями и воспитания уважения к общей истории.
Контактная информация:
По всем вопросам можно обратиться к координатору мероприятия Ирине Викторовне Тарасовой по телефону: +996 555 002 506.