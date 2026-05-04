Бишкекчан приглашают на вечер памяти героев Великой Отечественной войны

- Карыпбай кызы Толгонай
Общественный фонд "Евразия Кей Джи" и Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии 6 мая приглашают бишкекчан и гостей столицы на памятные вечера, посвященные героическим страницам истории Великой Отечественной войны.

Мероприятия призваны напомнить о подвиге предков, силе духа и несгибаемой вере в Победу. Организаторы делают акцент на "живой" истории: через поэзию, прозу и музыку участники смогут прочувствовать глубину переживаний того времени.

В программе вечера:

Литературные чтения: чтение произведений о войне, передающих правду времени и боль утрат.

Музыкальная гостиная: исполнение песен военных лет.

Творческая часть: литературные композиции и тематические выступления.

Интерактив: викторины, посвященные историческим событиям.

Где и когда можно посетить мероприятие:

ТЦ Asia Mall (3 этаж): с 14:00 до 15:30.

Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии: с 17:00 до 18:30.

По словам организаторов, такие встречи необходимы для сохранения живой связи между поколениями и воспитания уважения к общей истории.

Контактная информация:

По всем вопросам можно обратиться к координатору мероприятия Ирине Викторовне Тарасовой по телефону: +996 555 002 506.


Теги:
ВОВ, Бишкек
