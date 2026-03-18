В ГКНБ уволены и отстранены десятки сотрудников в рамках "чистки" рядов

Председатель ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков рассказал о ходе самоочищения органов национальной безопасности от недобросовестных кадров. Об этом он заявил в интервью агентству АКИpress.

По результатам внутренних расследований, проведенных Службой собственной безопасности, в отношении почти сотни сотрудников были приняты жесткие административные и дисциплинарные меры.

"7 сотрудников были полностью уволены, а 83 человека сняты с должностей и выведены в распоряжение. Подавляющее большинство сотрудников ГКНБ, около 99%, добросовестно и ответственно выполняют свои служебные обязанности. Вместе с тем, как и в любой системе, могут встречаться вопиющие случаи нарушений со стороны отдельных сотрудников. В настоящее время как раз идет чистка от таких недобросовестных сотрудников", - сказал он.