Более 700 населенных пунктов КР получат новые системы водоснабжения

Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики приступил к реализации масштабной программы, нацеленной на кардинальное улучшение сельской инфраструктуры. Начиная с 2026 года, по всей республике запланированы проекты водоснабжения, которые охватят 773 села. Программа направлена на обеспечение доступа населения к качественной питьевой воде и развитие современных систем водоотведения.

На сегодняшний день работа распределена по нескольким ключевым стадиям в зависимости от готовности объектов. Наиболее активная фаза - строительно-монтажные работы - уже развернута в 120 селах. Параллельно с этим ведется проектирование и разработка проектно-сметной документации для 229 населенных пунктов, что закладывает основу для будущих строительных циклов. Еще по 27 селам в настоящее время проходят тендерные процедуры по закупке строительных услуг.

Значительный объем работы сосредоточен на подготовительных этапах: для 219 сел ведется сбор исходных данных для проектирования, при этом по 95 из них пакет документов уже сформирован в полном объеме. Кроме того, специалисты осуществляют подготовку технико-экономического обоснования для 177 сел. Такая поэтапная стратегия реализации позволит планомерно вводить в эксплуатацию новые системы водоснабжения, обеспечивая устойчивое развитие регионов и повышая качество жизни сельских жителей.