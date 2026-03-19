Садыр Жапаров провел рабочее совещание с членами Совета безопасности

Под председательством Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова сегодня, 19 марта, состоялось рабочее совещание с членами Совета безопасности Кыргызской Республики.

Обсуждены вопросы обеспечения национальной безопасности Кыргызстана, в том числе в продовольственной и энергетической сферах на фоне событий, происходящих на Ближнем Востоке.

Кроме того, членами Совета безопасности были даны рекомендации по Перечню стратегических объектов Кыргызской Республики.

По итогам совещания руководителям государственных органов, Полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, мэрам городов Бишкек и Ош были даны соответствующие поручения.


президент, Кыргызстан, совбез, Садыр Жапаров
