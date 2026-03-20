В Ак-Ордо пройдет весенний фестиваль "Sumölök Fest"

- Светлана Лаптева
В столице Кыргызстана отметят праздник Нооруз масштабным эко-событием. Общественное объединение "Ресурсный центр для пожилых" в рамках проектов "Жашыл конуштар" и "Аракет" при поддержке МТУ №109 организует фестиваль "Sumölök Fest". Мероприятие состоится 21 марта в 10:30 на новой спортивной площадке жилмассива Ак-Ордо, расположенной на пересечении улиц Гагарина и Иманалиева. Организаторы подчеркивают, что главная цель встречи - совместная забота о природе, возрождение национальных традиций и укрепление добрососедских отношений.

Программа фестиваля объединит в себе экологические и культурные инициативы. Центральным событием станет эко-субботник, в ходе которого участники помогут очистить общественные территории и подготовить их к весне. Параллельно на площадке развернется тематическая ярмарка: здесь горожане смогут приобрести саженцы для озеленения своих дворов, а также принять участие в благотворительном обмене. Любой желающий может принести чистые вещи, одежду или книги для передачи нуждающимся или обмена, а также сделать добровольные пожертвования.

После завершения работ по благоустройству гостей праздника ждет традиционное угощение главным весенним блюдом - сүмөлёком. Атмосферу праздника дополнят увлекательные национальные игры, в которых смогут принять участие и взрослые, и дети. Организаторы приглашают всех жителей и гостей столицы присоединиться к фестивалю, взяв с собой хорошее настроение и вещи для обмена, чтобы вместе сделать город чище, а жизнь в новостройках - ярче и комфортнее.


Нооруз, Бишкек, Кыргызстан
