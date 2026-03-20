Президент поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 марта, поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт.

"Дорогие мусульмане!

От всего сердца поздравляю вас со священным праздником Орозо айт!

Благословенный месяц Рамазан для каждого мусульманина является временем духовного очищения, терпения и милосердия. В этот период люди укрепляют свою веру, стремятся творить добро, помогать нуждающимся, проявлять сострадание и справедливость – высокие нравственные ценности, которые служат укреплению взаимного уважения, согласия и единства в нашем обществе.

Наш народ на протяжении веков сохраняет исламские ценности, гармонично сочетая их с унаследованными от предков нравственными устоями и традициями, как традиционную религию. Эта прочная духовная основа обеспечивает устойчивость кыргызского общества и способствует укреплению единства и развитию нашего государства.

Сегодня в мире, в том числе в таких регионах, как Ближний Восток, происходящие политические кризисы и вооруженные конфликты представляют серьезное испытание для всего человечества. Кыргызская Республика как государство, последовательно выступающее за мир, взаимное уважение и дипломатические пути урегулирования, в эти священные дни Орозо айта выражает надежду на скорейшее прекращение вооруженных конфликтов и напряженности во всем мире, установление спокойствия, безопасности и стабильности для всех народов.

Несмотря на полиэтничность и многообразие нашего общества, наша сила – в единстве, согласии и взаимном доверии. Только сохраняя и укрепляя эти ценности, мы сможем развивать нашу страну и построить сильное и процветающее государство для будущих поколений.

Уважаемые соотечественники!

В этот благословенный день пусть Всевышний дарует каждой семье мир, благополучие и счастье. Пусть в нашей стране крепнет согласие, а государство уверенно продолжает путь развития и процветания.

Еще раз поздравляю вас с праздником Орозо айт!".


Орозо айт, Кыргызстан, Садыр Жапаров
