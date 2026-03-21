В ОДКБ обсудили итоги и новые приоритеты операции "ПРОКСИ"

В здании Секретариата ОДКБ под председательством руководителя Российского национального штаба состоялось заседание руководителей национальных штабов, посвященное проведению операции постоянного действия по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция "ПРОКСИ"). Открывая совещание, заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков подвел итоги работы за прошлый год, подчеркнув, что на фоне усложняющейся международной обстановки подразделения компетентных органов успешно справлялись с нестандартными оперативными задачами. По его словам, в 2025 году удалось обеспечить эффективное прикрытие информационного пространства, усилить борьбу с кибертерроризмом, незаконным оборотом наркотиков и экстремизмом, осуществляемыми через ИКТ.

Участники заседания детально определили вектор совместной работы на 2026 год. Основные усилия государств – членов ОДКБ будут сосредоточены на защите национальных и союзнических интересов в цифровой среде. В частности, приоритетными направлениями станут противодействие распространению информации, наносящей политический ущерб, борьба с разжиганием межнациональной и религиозной розни, а также пресечение попыток вербовки граждан в террористические и экстремистские организации для участия в вооруженных конфликтах.

Особое внимание в текущем году планируется уделить выявлению и блокированию ресурсов, используемых для противоправной деятельности, борьбе с вредоносным программным обеспечением и ликвидации преступных групп, специализирующихся на электронном мошенничестве. Силовые ведомства и спецслужбы стран Организации продолжат тесное сотрудничество для изобличения трансграничных группировок, вовлеченных в наркоторговлю и другие виды организованной преступности в виртуальном пространстве.

В завершение встречи стороны констатировали, что операция "ПРОКСИ" зарекомендовала себя как один из наиболее действенных инструментов коллективного сотрудничества. Слаженная и профессиональная работа представителей профильных министерств и правоохранительных органов позволяет оперативно реагировать на современные киберугрозы, обеспечивая тем самым надежный уровень коллективной безопасности всех государств – членов ОДКБ.