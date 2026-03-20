В Оше откроется площадка кыргызских народных игр от "Номад ТВ"

- Жан Алиев
С 20 по 30 марта в городе Ош телеканал "Номад ТВ" организует серию праздничных мероприятий с открытием площадки кыргызских национальных игр в центре города.

В преддверии празднования Нооруза на центральной площади города Ош развернется уникальная площадка развлечений от "Номад ТВ". Жители и гости южной столицы смогут не только познакомиться с традиционными кыргызскими забавами, но и лично принять в них участие. Помимо таких игр, как таяк тартыш, кол курош, аркан тартыш, тогуз коргоол и ордо, для любителей соревновательного духа будут подготовлена площадка для армрестлинга. Участники смогут не просто проверить свои силы, но и побороться за призы - фирменные сувениры от телеканала "Номад ТВ".

Особое внимание организаторы уделили созданию атмосферы праздника и ярких впечатлений. На площадке будет работать фотозона с моментальной печатью снимков, а также зона панорамной съемки, где можно записать видео в формате 360 градусов. Самые яркие моменты праздника будут запечатлены!

По соседству с игровой площадкой разместится медиазона "Номад ТВ" - пространство для записи интервью, интерактивных программ и общения с гостями. Здесь ошане могут стать свидетелями того, как создаются телепрограммы и прямые трансляции в профессиональных телевизионных декорациях.

"Для нас очень ценно, что этот Нооруз мы встречаем вместе с ошанами - в живом общении, в предвкушении весеннего тепла и праздничной атмосфере. Мы вместе сыграем в традиционные игры, побеседуем на темы, близкие и понятные жителям южного региона, и конечно, вместе попробуем главный символ Нооруза - сумолок. Особую благодарность выражаем мэрии города Ош и лично мэру Жанару Акаеву за поддержку нашей инициативы. Такие моменты объединяют нас сильнее любых слов", - отметила главный редактор "Номад ТВ", Наталья Кролевич.

Основные праздничные активности развернутся 21 и 22 марта, в дни массовых гуляний. В эти даты площадка будет работать в наиболее насыщенном формате. В остальные дни - до 30 марта - зона продолжит функционировать в более спокойном режиме с сохранением части активностей.

Вход на площадку и участие во всех активностях - бесплатные.


