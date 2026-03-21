Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с праздником Нооруз

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 марта, принял участие в праздновании Нооруза на центральной площади в г. Нарын.

"Дорогие кыргызстанцы!

Уважаемые соотечественники, чья честь высока, как небесные вершины Теңир-Тоо!

С наступлением дня весеннего равноденствия, когда оживает природа и пробуждается жизнь на земле, в нашу страну приходит долгожданная весна.

Продолжая великое наследие предков, мы с радостью отмечаем вместе с народом Нооруз - как культурную традицию, вестника обновления, добрых надежд, труда, согласия и единства, являющегося бесценным культурным наследием человечества, - в мире и благополучии.

Как мудро сказал наш выдающийся акын Арстанбек ата:

"Даже если весть о тебе дойдет до солнца, даже если рука твоя дотянется до звезды - с народом ты высок, без народа ты - как дикое существо".

С целью совместного празднования государственных праздников с нашим народом в регионах мы превратили в традицию их ежегодное проведение в разных областях страны.

В этом году мы отмечаем Нооруз в городе Нарын - у подножия известной горы Ала-Мышык, считающейся одной из священных у кыргызского народа, на берегу реки Нарын - жизненной артерии Центральной Азии.

Сегодня, находясь в этом благословенном крае - золотой колыбели, где воздух наполнен ароматом кымыза, а горизонты обрамлены белоснежными ледниками, желаю своему народу, всему кыргызскому народу мира и благополучия, достатка и изобилия, духовного благоденствия и единства и от всей души поздравляю всех кыргызстанцев, наших соотечественников по всему миру, а также иностранных послов, представителей дипломатического корпуса и международных организаций с праздником Нооруз!

С праздником Нооруз вас, дорогие кыргызстанцы!

Уважаемые соотечественники!

С древнейших времен каменного века эта священная земля Теңир-Тоо является особым регионом, обладающим глубоким стратегическим значением.

Расположенная на Великом Шелковом пути, соединявшем Восток и Запад и объединявшем культуры множества народов, Нарынская область имеет богатейшую и древнюю историю.

Об этом свидетельствуют такие памятники, как пещера Теке-Секирик, руины города Кошой-Коргон, остатки поселения Кочкор-Башы, караван-сарай Таш-Рабат, крепость Шырдакбека, мавзолей Кырк чоро и многие другие.

Говоря об этом крае, чье прошлое, настоящее и будущее связаны с большими возможностями и светлым будущим, я не могу не упомянуть выдающихся личностей, вышедших из этого благословенного народа - народа, высокого, как его горы, и стремительного, как его реки, который, с честью оберегая имя кыргыза, бережно хранит свои традиции.

Это - благословенный Кошой баба, великие манасчы - Тыныбек Жапый уулу, Сагымбай Орозбаков, Шапак Рысмендеев, Тоголок Молдо, передававшие эпос "Манас" из поколения в поколение; батыры Атантай, Тайлак, Качыке, Ормон хан, Ажыбек; основатели государственности Ишеналы Арабаев, Баялы Исакеев, Сатыбалды Нааматов; выдающиеся государственные деятели, такие как Турдакун Усубалиев; мыслители и мудрецы Арстанбек и Молдо Кылыч; ученые Дүрбөлөң Мамбетов, Үсөн Асанов, Асанбек Таабалдиев; а также выдающиеся деятели культуры и литературы - Муса Баетов, Калый Молдобасанов, Мидин Алыбаев, Эсенгул Ибраев, Мыскал Өмүрканова, Муратбек Рыскулов, Таттыбүбү Турсунбаева, Жумамүдүн Шералиев, Кеңеш Жусупов и многие другие.

Как справедливо отметил выдающийся ученый Советбек Байгазиев, эти личности - "духовные вершины", украшающие Теңир-Тоо и возвышающиеся над временем.

Я твердо убежден, что и сегодня эта благодатная земля, подарившая стране столь выдающихся людей, воспитает новых созидателей, способных возглавить процесс возрождения и сформировать кыргызский ренессанс.

Особо хочу подчеркнуть: и в наше время, в эпоху глобализации и стремительного развития технологий, народ Нарына, богатый талантами, способен внести значительный вклад в развитие всей страны. С глубокой верой и надеждой говорю об этом.

Уважаемые соотечественники!

Вкратце остановлюсь на итогах последних пяти лет: в Кыргызстане установилась стабильность, страна встала на путь развития, и Нарынская область, где мы сегодня находимся, также не осталась в стороне.

Если в 2020 году валовой региональный продукт области составлял 18 млрд сомов, то к 2025 году он достиг 40 млрд сомов, увеличившись на 224 процента. Как вы видите, это означает более чем двукратный рост.

Объем промышленной продукции за пять лет вырос в 5,7 раза. Если в 2021 году было открыто всего 30 предприятий, то в 2025 году их число достигло 134. Это позволило создать сотни новых рабочих мест.

На сегодняшний день в области реализуются проекты в сферах строительства, дорожной инфраструктуры, ирригации и обеспечения чистой водой на общую сумму 21 млрд сомов.

Только в строительной отрасли в настоящее время возводятся 143 объекта.

За последние пять лет введен в эксплуатацию 51 социальный объект, включая школы, детские сады и больницы.

За пять лет в Нарынской области было заасфальтировано 259 километров дорог, из них 135 километров - в 2025 году. В том числе полностью обновлена центральная улица города Нарын.

Как вам известно, начиная с 2022 года 0,6 процента от валовой прибыли золоторудного месторождения "Кумтор" направляется в Фонд развития "Теңир-Тоо".

На сегодняшний день в фонде аккумулировано около 2 млрд сомов, которые направляются на развитие региона, включая реализацию ряда социальных и инфраструктурных проектов в Нарынской области.

Среди проектов, финансируемых фондом "Теңир Тоо", есть и строительство ипотечного жилья в городе Нарын.

Основная часть ипотечного жилья, безусловно, реализуется за счет финансирования из республиканского бюджета.

В прошлом году при моем личном участии был введен в эксплуатацию аэропорт "Нарын" и открыты регулярные авиарейсы. Созданы условия для авиасообщения со столицей два раза в неделю.

Полностью реконструирован Нарынский автовокзал.

Из стабилизационного фонда области было выделено 2 млрд 382 млн сомов. В настоящее время на эти средства в городе Нарын строится современный культурный центр, аналогов которому нет в стране.

Наряду с этим, за последние пять лет в область привлечено иностранных инвестиций на сумму 6 млрд 800 млн сомов.

Теңир-Тоо - регион с высоким энергетическим потенциалом.

Наличие реки Нарын, дарованной самой природой, открывает широкие перспективы для развития энергетики.

В настоящее время ведется строительство гидроэлектростанции "Куланак" мощностью 100 мегаватт. Реализация данного проекта укрепит энергетическую безопасность региона и создаст дополнительные мощности.

Кроме того, инвестор приступил к строительству Кара-Кечинской теплоэлектростанции мощностью 1200 МВт.

В свою очередь, завершение строительства железной дороги "Китай–Кыргызстан–Узбекистан" откроет новые транзитные связи для региона и повысит его международное значение.

Повысится экономический и логистический потенциал не только Нарынской области, но и всей Кыргызской Республики.

После ввода проекта в эксплуатацию существенно сократится время перевозки грузов и откроются широкие возможности для выхода на новые рынки.

Если сегодня, находясь между Европой и Китаем, мы остаемся в тупиковой страной, то с завершением строительства железной дороги мы станем транзитной страной.

Предполагается, что строительство данной железной дороги будет завершено ориентировочно к 2030 году.

Строительство торгово-логистических центров в районах прокладки железной дороги является требованием времени для развития инфраструктурной деятельности и интеграции местной экономики.

На сегодняшний день внутренняя железная дорога, соединяющая север и юг страны, уже достигла Кочкора.

В дальнейшем, при благоприятных условиях, планируется продлить ее до Кара-Кече, а затем и до Макмала, тем самым обеспечив дополнительное железнодорожное соединение между севером и югом.

Развитие железнодорожной инфраструктуры будет способствовать укреплению внутренних связей и окажет положительное влияние на рост других отраслей области - промышленности, сельского хозяйства и туризма.

Таким образом, есть все основания уверенно говорить о широких перспективах стратегически важного региона - Теңир-Тоо.

Проводимая нами работа, направленная на развитие экономики Тенир-Тоо региона, открытие производственных предприятий, улучшение инфраструктуры регионов, ремонт дорог и создание комфортных условий для населения, из года в год приносит свои результаты, чему вы сами являетесь свидетелями.

Уважаемые соотечественники!

Нарынская область, являясь регионом с развитым животноводством, где сельское хозяйство выступает приоритетной отраслью, требует отдельного внимания.

Животноводство - производство мяса и молока - составляет основу экономики области.

Слава Богу, в последние годы увеличилось поголовье скота и возросли объемы производства.

В регионе реализуются проекты по созданию кластеров в сфере производства мяса, молока, меда, кормов и плодово-ягодной продукции на общую сумму около 2 млрд сомов.

Особо стоит отметить, что нарынский мед экспортируется в Саудовскую Аравию, Казахстан, Китай, Россию и Японию.

Несмотря на то, что область является горной и обеспеченной водными ресурсами, проблемы с обеспечением оросительной водой сохранялись.

За последние пять лет в сфере ирригации выполнены работы на сумму около 3 млрд сомов.

В их рамках проведен ремонт и бетонирование каналов.

Также отремонтированы гидротехнические сооружения, гидропосты и насосные станции.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию водохранилище Түгөл-Сай в Жумгале и БДР Шамшы в Кочкоре.

В результате улучшится водоснабжение 4294 гектаров земель, а также будут освоены 3306 гектаров новых орошаемых площадей.

В таких условиях Нарын нуждается в квалифицированных специалистах и профессиональных менеджерах.

Старшее поколение, вероятно, помнит, как в 1960–1980-х годах государство направило Корчубека Акназарова руководить сложными районами Ак-Талаа, Жумгал и Кочкор, в результате чего сельское хозяйство было выведено на высокий уровень.

Продолжая путь таких опытных профессионалов, как Корчубек Акназаров и Кадыракун Базарбаев, государство готово всесторонне поддержать тех, кто способен развивать сельское хозяйство в условиях сложного региона.

Наша цель - превратить этот горный регион в мощный аграрно-промышленный центр, развивать перерабатывающую отрасль и расширять экспортный потенциал.

Наряду с уже выполненными задачами, впереди еще много работы.

Я хорошо осведомлен о практически всех проблемах Нарынской области.

Полномочный представитель области доводит до меня ваши вопросы.

Однако решить все проблемы одновременно невозможно.

Тем не менее, приоритетные из них поэтапно решаются.

С Божьей помощью, совместными усилиями мы превратим Нарынскую область в регион с новыми транзитными связями на Великом Шелковом пути, с развитой сетью торгово-логистических центров, экологически чистой продукцией и развитым горным туризмом.

Тем самым мы внесем значительный вклад в светлое будущее Кыргызстана.

Уважаемые соотечественники!

На фоне событий, происходящих в мире и на границах отдельных государств, слава Богу, в Кыргызстане обеспечена стабильность, вопросы границ полностью урегулированы, и страна уверенно встала на путь развития.

Наш народ поддержал избранный курс, и совместно с властью активно включился в строительство Нового Кыргызстана.

Источник успеха - в единстве, согласии и стабильности.

Для превращения Кыргызстана в сильное государство необходимо прежде всего изменить мышление, быть патриотами, получать знания и активно работать над укреплением экономики.

Темпы роста ВВП достигли 11%, а консолидированный бюджет составил 1,1 трлн сомов.

Сохраняя эти темпы и продолжая обеспечивать население рабочими местами, в этом году начато строительство еще 100 производственных предприятий.

Также вы являетесь свидетелями масштабного строительства жилья в рамках государственной ипотечной программы для обеспечения граждан жильем.

В текущем году, наряду с реализацией этих задач, в Кыргызстане пройдет заседание Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, состоится Иссык-Кульский форум, направленный на углубление международного диалога по глобальным вызовам, а также VI Всемирные игры кочевников, которые привлекут ученых, мыслителей, гостей и туристов со всего мира.

В такие значимые дни я неизменно призываю: давайте совместно успешно проведем эти международные мероприятия.

Пусть Кыргызстан вновь громко заявит о себе миру, продемонстрировав наше единство и сплоченность.

Уважаемые кыргызстанцы!

С древних времен символом Нооруза является сумолок, основой которого служит проросшая пшеница.

Проросшее зерно воспринимается как символ обновления и новой жизни.

Следовательно, Нооруз - это праздник развития, обновления и единства.

Мы гордимся тем, что Нооруз стал по-настоящему общенациональным праздником, любимым всеми гражданами вне зависимости от национальности.

В эти дни на нашей благодатной земле особенно ярко проявляются межэтническое согласие и взаимное уважение.

На нашей Баткенской земле, откуда начинается граница Отечества, в величественном Оше, в Жалал-Абаде - городе молодежи, в Таласе, где покоится великий Манас Ата, в благодатной Чуйской долине, на священном Иссык-Куле и в Нарыне - крае с высоким достоинством и честью - если будет крепко наше единство, будет и благополучие; если будет согласие, будет и достаток.

В стране установилась стабильность, мы уверенно встали на путь развития. Возросло доверие народа к власти, мы возвращаемся к своим истокам, встаем на собственный путь.

Теперь, как гласит пословица "Труд человека возвышает", с приходом весны давайте все вместе, независимо от сферы деятельности, усердно трудиться, добросовестно выполнять свою работу и созидать.

Пусть каждая из наших семи областей, опираясь на свои преимущества, вносит вклад в продвижение государства вперед.

На пути строительства Нового Кыргызстана нашей главной силой является единство и сплоченность народа - трудолюбивого, стремящегося к развитию и преданного своей Родине.

Опираясь на сплоченный народ семи регионов, как единый кулак, и руководствуясь принципами социальной справедливости, будем уверенно двигаться вперед, повышая уровень жизни населения.

Пусть в Великий день народа сбудутся все наши добрые пожелания!

Пусть труженики полей получают богатый урожай, пусть труд учителей приносит достойные плоды и знания молодежи крепнут, пусть золотые руки врачей исцеляют больных, а государственные служащие решают проблемы людей и заслуживают благодарность народа.

Пусть Кыргызстан процветает и развивается!

С праздником Нооруз!"