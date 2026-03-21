КНУ имени Жусупа Баласагына принял участие в праздновании Нооруза в Нарыне

21 марта - в день весеннего равноденствия - священная земля Тенир-Тоо встретила праздник Нооруз с особым размахом. Этот великий день обновления природы, когда "земля дает плоть, а скот - молоко", наполнил сердца людей чистотой и верой в светлое будущее. В этом году празднование в Нарыне стало знаковым событием, объединившим народное единство, созидательный труд и искреннюю любовь к родине.

Особое воодушевление у жителей Нарына вызвал визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Торжественные мероприятия открылись символичным театрализованным представлением, олицетворяющим слияние дня и ночи. Обряд "алас" в исполнении Умай Эне и благословение Бакай Аты задали празднику глубокий духовный тон.

В своей поздравительной речи Глава государства подчеркнул стратегическую важность Нарынской области, расположенной на Великом Шелковом пути. Садыр Жапаров отметил, что Нарын - это священный край, подаривший стране выдающихся личностей: героев, мудрецов, ученых и государственных деятелей, заложивших основы нашей независимости.

Праздничную атмосферу дополнил визит делегации Кыргызского национального университета (КНУ) имени Жусупа Баласагына во главе с ректором, профессором Догдурбеком Чонтоевым. Представители ведущего вуза страны стали свидетелями высокого духовного подъема жителей региона. Стоит отметить, что в организации торжеств и культурной программе активное участие приняли студенты Нарынского государственного университета (НГУ), который указом Президента вошел в состав структуры КНУ.

В рамках рабочей поездки ректор КНУ встретился с коллективом Нарынского государственного университета. Руководство вуза поздравило коллег с праздником, вручив отличившимся сотрудникам и студентам почетные грамоты и благодарственные письма. Кроме того, университету была передана современная техника, необходимая для образовательного процесса.

В ходе визита стороны обсудили научно-инновационные достижения и наметили планы на будущее. Особое внимание было уделено перспективам нового центра EPU "Комплексное управление земельными ресурсами", который станет важной площадкой для реализации будущих экологических и образовательных проектов в регионе.