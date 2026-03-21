Погода
$ 87.45 - 87.75
€ 100.40 - 101.25

КНУ имени Жусупа Баласагына принял участие в праздновании Нооруза в Нарыне

304  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

21 марта - в день весеннего равноденствия - священная земля Тенир-Тоо встретила праздник Нооруз с особым размахом. Этот великий день обновления природы, когда "земля дает плоть, а скот - молоко", наполнил сердца людей чистотой и верой в светлое будущее. В этом году празднование в Нарыне стало знаковым событием, объединившим народное единство, созидательный труд и искреннюю любовь к родине.

Особое воодушевление у жителей Нарына вызвал визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Торжественные мероприятия открылись символичным театрализованным представлением, олицетворяющим слияние дня и ночи. Обряд "алас" в исполнении Умай Эне и благословение Бакай Аты задали празднику глубокий духовный тон.

В своей поздравительной речи Глава государства подчеркнул стратегическую важность Нарынской области, расположенной на Великом Шелковом пути. Садыр Жапаров отметил, что Нарын - это священный край, подаривший стране выдающихся личностей: героев, мудрецов, ученых и государственных деятелей, заложивших основы нашей независимости.

Праздничную атмосферу дополнил визит делегации Кыргызского национального университета (КНУ) имени Жусупа Баласагына во главе с ректором, профессором Догдурбеком Чонтоевым. Представители ведущего вуза страны стали свидетелями высокого духовного подъема жителей региона. Стоит отметить, что в организации торжеств и культурной программе активное участие приняли студенты Нарынского государственного университета (НГУ), который указом Президента вошел в состав структуры КНУ.

В рамках рабочей поездки ректор КНУ встретился с коллективом Нарынского государственного университета. Руководство вуза поздравило коллег с праздником, вручив отличившимся сотрудникам и студентам почетные грамоты и благодарственные письма. Кроме того, университету была передана современная техника, необходимая для образовательного процесса.

В ходе визита стороны обсудили научно-инновационные достижения и наметили планы на будущее. Особое внимание было уделено перспективам нового центра EPU "Комплексное управление земельными ресурсами", который станет важной площадкой для реализации будущих экологических и образовательных проектов в регионе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456925
Теги:
КНУ, Нарынская область, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  