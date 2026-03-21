Глава совета АНО "Евразия" Аршинова поздравила кыргызстанцев с Ноорузом

Председатель совета АНО "Евразия" и депутат Госдумы РФ Алёна Аршинова поздравила кыргызстанцев с праздником Нооруз:

Дорогие друзья, уважаемые кыргызстанцы!

"Продолжая добрую традицию сегодня, АНО "Евразия" совместно с Муниципальной администрацией мэрии города Бишкек по Октябрьскому административному району проводит яркое мероприятие.

Нооруз - праздник весны, обновления и надежды, имеющий глубокие исторические и культурные корни. Он объединяет людей вне зависимости от их традиций и обычаев, напоминая о главных ценностях - уважении, доброте, взаимопомощи и к созиданию.

Сегодня собрались тысячи людей разных возрастов и национальностей, чтобы вместе отметить этот светлый и радостный день. Это наглядно свидетельствует о прочности дружбы народов, проживающих на евразийском пространстве, и о стремлении к взаимопониманию и сотрудничеству.

Россию и Кыргызстан связывают прочные многолетние отношения дружбы, общая история и взаимное уважение. Подобные мероприятия играют важную роль в укреплении гуманитарного взаимодействия, развитии культурного диалога и расширении многонационального евразийского сотрудничества.

Дорогие кыргызстанцы! От всей души поздравляю вас с праздником Нооруз! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и процветания. Пусть этот светлый праздник принесёт в каждый дом радость, тепло, гармонию и уверенность в завтрашнем дне.

С праздником Нооруз!".