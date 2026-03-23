Бишкекчанка развивает производство мыла с авторской технологией

В Бишкеке супружеская пара развивает производство мыла ручной работы, делая ставку не только на качество, но и на идею подарка с характером.

Особенность продукции - сквозной рисунок внутри каждого кусочка, который проходит через всё мыло и может быть выполнен в виде логотипа, узора или надписи, - рассказывает мастер Светлана Саприна.

По её словам, это не поверхностное нанесение и не декоративный элемент, а часть самой структуры изделия. Такая технология позволяет создавать, в том числе брендированную продукцию.

Отдельное внимание мастера уделяют детской линейке. Внутри мыла могут находиться дополнительные формы или цвета, которые проявляются по мере использования.

- Мы стараемся сделать процесс мытья рук для детей интересным. Например, внутри мыла могут быть звёздочки или другие элементы, которые "открываются" когда мыло смыливается. Детям это нравится, и они начинают мыть руки с удовольствием, - отмечает она.

Также в ассортименте есть уходовое мыло на натуральной основе с использованием кокосово-пальмовых масел и добавлением скрабирующих компонентов, таких как кофе или лён. Дополнительно предлагаются экологичные мочалки, которые можно сочетать с мылом в качестве подарка.

Производство полностью выстроено самостоятельно. Формы создаются с помощью 3D-моделирования и печатаются на собственном принтере.

- У нас полный цикл: мы сами разрабатываем формы, печатаем их, делаем мастер-модели. Даже оборудование для ярмарок собираем сами, - говорит Саприна.

Среди необычных изделий - войлочное мыло. Это отсылка к традициям: раньше кусок мыла оборачивали в шерсть, чтобы он дольше сохранялся.

- Войлок работает как мягкий скраб и при этом защищает мыло от быстрого размокания. Его можно использовать как мочалку, просто намылить и сразу мыться, - объясняет она.

Мастера также создают мыло с этническими мотивами и выполняют индивидуальные заказы с именами, поздравлениями или графическими элементами.

При этом, как подчёркивает Светлана Саприна, для них важно, чтобы продукт оставался не только красивым, но и практичным.

- Это не просто сувенир. В первую очередь мыло должно выполнять свою задачу - очищать кожу. Мы делаем так, чтобы им было удобно пользоваться, чтобы оно хорошо мылилось и не содержало агрессивных компонентов, - говорит она.