В Кыргызстане запустили горячую линию по сельхозпереписи

В Кыргызстане с началом сельскохозяйственной переписи для граждан организована работа горячей линии.

Как сообщили в Национальном статистическом комитете, жители страны могут получить разъяснения по всем вопросам, связанным с переписью, включая порядок участия, сроки проведения и другие аспекты кампании.

Обратиться за консультацией можно по следующим номерам:

Национальный статистический комитет КР:

996-707-664-890

996-551-525-806

996-702-287-305

Территориальные органы статистики:

Баткен 996-220-545-050, 996-556-505-864

Манас 996-700-790-650, 996-551-045-555

Каракол 996-500-531-358, 996-997-917-555

Нарын 996-700-118-856, 996-705-567-734

Кара-Суу 996-755-199-147, 996-777-000-634

Талас 996-551-556-615, 996-700-458-664

Аламудун 996-500-216-814, 996-555-030-821

Бишкек 996-707-682-862, 996-700-407-401

Ош 996-552-908-559, 996-550-100-163

В ведомстве призвали граждан активно обращаться на горячую линию при возникновении вопросов, связанных с проведением сельскохозяйственной переписи.