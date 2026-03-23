В Кыргызстане запустили горячую линию по сельхозпереписи

В Кыргызстане с началом сельскохозяйственной переписи для граждан организована работа горячей линии.
Как сообщили в Национальном статистическом комитете, жители страны могут получить разъяснения по всем вопросам, связанным с переписью, включая порядок участия, сроки проведения и другие аспекты кампании.
Обратиться за консультацией можно по следующим номерам:
Национальный статистический комитет КР:
996-707-664-890
996-551-525-806
996-702-287-305
Территориальные органы статистики:
Баткен 996-220-545-050, 996-556-505-864
Манас 996-700-790-650, 996-551-045-555
Каракол 996-500-531-358, 996-997-917-555
Нарын 996-700-118-856, 996-705-567-734
Кара-Суу 996-755-199-147, 996-777-000-634
Талас 996-551-556-615, 996-700-458-664
Аламудун 996-500-216-814, 996-555-030-821
Бишкек 996-707-682-862, 996-700-407-401
Ош 996-552-908-559, 996-550-100-163
В ведомстве призвали граждан активно обращаться на горячую линию при возникновении вопросов, связанных с проведением сельскохозяйственной переписи.