Глава МИД Черногории посетит Кыргызстан с официальным визитом

23–24 марта 2026 года Кыргызскую Республику с официальным визитом посетит заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В рамках визита запланированы переговоры с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, а также встречи с руководством страны.

Как ожидается, стороны обсудят перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по международной и региональной повестке, а также вопросам взаимодействия в рамках международных организаций.


FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
