Кыргызстанские боксеры поборются за медали престижного турнира в Стамбуле

- Самуэль Деди Ирие
Национальная сборная Кыргызстана по боксу примет участие в крупном международном турнире Ahmet Cömert Bosphorus International Boxing Tournament. Масштабные соревнования стартовали 29 марта в турецком Стамбуле. Как сообщает спортивное издание Prosports.kg, в состав нашей команды вошли шесть сильнейших атлетов. Подготовкой боксеров к выходу на турецкий ринг руководят опытные тренеры Беганас Султанбаев и Кенжебек Мусакунов.

Ожидается, что турнир в Стамбуле соберет элиту мирового бокса из десятков стран. Для кыргызстанской сборной эти поединки станут важнейшей проверкой на прочность перед главными международными стартами сезона 2026 года. Тренерский штаб подчеркивает, что участие в соревнованиях такого уровня позволяет нашим спортсменам не только набраться бесценного опыта, но и значительно повысить свои позиции в мировом рейтинге.

Болельщики внимательно следят за первыми результатами жеребьевки. Эксперты отмечают, что кыргызская школа бокса традиционно считается одной из самых сильных в регионе, и наши ребята имеют все шансы вернуться домой с золотыми наградами. Успех в Стамбуле станет отличным фундаментом для дальнейшего продвижения отечественных мастеров кожаной перчатки на мировой арене.


