Сборная Кыргызстана проиграла Мадагаскару в результативном матче в Турции

Национальная сборная Кыргызстана по футболу потерпела поражение от команды Мадагаскара в рамках товарищеской встречи. Поединок состоялся 28 марта на поле спортивного центра "Калиста" в турецком Белеке. Матч выдался крайне напряженным и завершился со счетом 5:2 в пользу африканской сборной. Соперник начал давление с первых же минут, и уже на пятой минуте Арно Рандианантенаина открыл счет. К середине первого тайма преимущество мадагаскарцев стало подавляющим - на 24-й минуте Уоррен Кадди довел счет до 3:0, а перед самым перерывом четвертый мяч в ворота нашей команды отправил Клеман Кутюрье.

Во второй половине встречи подопечные кыргызского тренерского штаба сумели перехватить инициативу и попытались вернуться в игру. На 58-й минуте Бекназ Алмазбеков хладнокровно реализовал пенальти, сократив отставание. Спустя некоторое время кыргызстанцы поймали кураж и забили второй гол, заставив оборону соперника занервничать. Однако на 79-й минуте Уоррен Кадди оформил дубль и установил окончательный счет встречи. Несмотря на итоговые цифры на табло, второй тайм показал, что наша сборная способна навязывать борьбу даже при крайне неудачном сценарии матча.

Тренерский штаб планирует провести детальный разбор ошибок, допущенных в оборонительной линии в первой половине игры. Эксперты отмечают, что встречи с такими атлетичными командами, как Мадагаскар, являются бесценным опытом в рамках подготовки к официальным международным турнирам. Теперь сборная Кыргызстана сосредоточится на восстановлении и подготовке к следующим спаррингам на турецком сборе, чтобы подойти к решающим играм сезона в оптимальной форме.


