Крупную партию лука вернули из Кыргызстана в Казахстан

29 марта 2026 года на фитосанитарном контрольном посту "Ак-Тилек" Чуй-Бишкекского управления Департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана выявлено нарушение при ввозе сельхозпродукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля установлено, что 25 тонн репчатого лука, импортированных из Казахстана, не имели обязательной маркировки на упаковке.

Согласно решению Евразийской экономической комиссии №157 от 30 ноября 2016 года, каждая упаковка подкарантинной продукции должна содержать информацию о наименовании товара, стране происхождения, стране-экспортёре и (или) реэкспортёре.

Отсутствие маркировки является нарушением единых карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза.

В связи с выявленными нарушениями груз возвращён отправителю.


Сейчас читают
