В Бишкеке провели ЭУС и исключили онкологию у пациента

В Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) провели эндоскопическое ультразвуковое исследование (ЭУС) в ходе которого у пациента выявили доброкачественное образование пищевода. Онкологическая патология исключена. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Обследование прошло с участием заместителя министра здравоохранения Кыргызской Республики Бакытбека Кадыралиева. Пациенту 53 года у него обнаружили подслизистое образование в нижней трети пищевода. По результатам ЭУС установлено, что оно имеет кистозный характер и не представляет угрозы для здоровья.

Пациенту рекомендовано динамическое наблюдение. При необходимости в дальнейшем возможно проведение малоинвазивного эндоскопического удаления без хирургических разрезов.

Как отмечают специалисты, эндоскопическое ультразвуковое исследование - это высокоинформативный метод, сочетающий возможности эндоскопии и ультразвука. Он позволяет детально оценивать состояние стенок желудочно-кишечного тракта и окружающих тканей, а также выявлять новообразования на ранних стадиях.

В НЦОМиД подчёркивают, что внедрение современных высокотехнологичных методов диагностики продолжается и направлено на повышение качества медицинской помощи.