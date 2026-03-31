Индонезия закрывает соцсети для подростков младше 16 лет

- Светлана Лаптева
Власти Индонезии официально объявили войну интернет-зависимости среди несовершеннолетних, введя жесткий возрастной ценз для популярных онлайн-платформ. Теперь подросткам до 16 лет запрещено пользоваться такими сервисами, как TikTok, YouTube, Instagram и даже игровой платформой Roblox.

Новые правила накладывают серьезную ответственность на технологических гигантов. Владельцы соцсетей теперь обязаны не просто следить за возрастом аудитории, но и активно выявлять, а затем безвозвратно удалять аккаунты юных пользователей.

Основная причина такого решения - катастрофический рост зависимости детей от гаджетов. Правительство уверено, что бесконтрольный скроллинг ленты подрывает психику подростков, лишает их нормального сна и мешает учебе. Кроме того, чиновники рассчитывают, что блокировка станет надежным щитом против кибербуллинга, интернет-мошенников и контента, который явно не предназначен для детских глаз.

В ближайшее время требования могут стать еще жестче. Сейчас в Индонезии обсуждают внедрение систем обязательной верификации возраста и разработку новых инструментов родительского контроля.

Стоит отметить, что Индонезия не одинока в этом стремлении. Подобные инициативы по ограничению цифровой жизни подростков сейчас активно обсуждаются и внедряются в США, а также в ряде европейских государств.


дети, Индонезия, социальные сети
