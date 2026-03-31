Гонки на квадроциклах по пастбищам в Кыргызстане под запретом

Служба по земельному и водному надзору при Минсельхозе КР официально предупреждает граждан о недопустимости использования пастбищных земель для экстремальных развлечений. В последнее время в республике участились случаи, когда любители активного отдыха устраивают заезды на эндуро-мотоциклах, квадроциклах и внедорожниках прямо по пастбищам. В ведомстве подчеркивают, что такие действия наносят непоправимый вред экологии: колеса тяжелой техники разрушают плодородный слой почвы и уничтожают растительный покров, что в итоге ведет к деградации ценных земель.

Специалисты напоминают, что согласно Земельному кодексу КР, пастбища являются государственной собственностью и находятся под особой охраной. За несанкционированное движение автотранспорта по этим территориям предусмотрены административные меры. Более того, материалы по выявленным фактам нарушений могут быть переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки и привлечения виновных к ответственности.

Министерство призывает граждан строго соблюдать земельное законодательство и использовать спецтехнику только в специально отведенных для этого местах. Инспекторы службы намерены усилить контроль в предгорных и горных районах, чтобы пресечь превращение пастбищ в импровизированные полигоны для гонок. Соблюдение этих требований необходимо для сохранения кормовой базы животноводства и экологического баланса в регионах страны.