Погода
$ 87.43 - 87.78
€ 100.37 - 101.32

Гонки на квадроциклах по пастбищам в Кыргызстане под запретом

2020
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Служба по земельному и водному надзору при Минсельхозе КР официально предупреждает граждан о недопустимости использования пастбищных земель для экстремальных развлечений. В последнее время в республике участились случаи, когда любители активного отдыха устраивают заезды на эндуро-мотоциклах, квадроциклах и внедорожниках прямо по пастбищам. В ведомстве подчеркивают, что такие действия наносят непоправимый вред экологии: колеса тяжелой техники разрушают плодородный слой почвы и уничтожают растительный покров, что в итоге ведет к деградации ценных земель.

Специалисты напоминают, что согласно Земельному кодексу КР, пастбища являются государственной собственностью и находятся под особой охраной. За несанкционированное движение автотранспорта по этим территориям предусмотрены административные меры. Более того, материалы по выявленным фактам нарушений могут быть переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки и привлечения виновных к ответственности.

Министерство призывает граждан строго соблюдать земельное законодательство и использовать спецтехнику только в специально отведенных для этого местах. Инспекторы службы намерены усилить контроль в предгорных и горных районах, чтобы пресечь превращение пастбищ в импровизированные полигоны для гонок. Соблюдение этих требований необходимо для сохранения кормовой базы животноводства и экологического баланса в регионах страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457210
Теги:
пастбища, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  