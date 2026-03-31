Сборная Ганы осталась без главного тренера за два месяца до старта ЧМ-2026

Футбольная ассоциация Ганы официально объявила об отставке главного тренера Отто Аддо всего за 72 дня до старта Чемпионата мира по футболу 2026 года. Поводом для такого радикального решения стали неудовлетворительные результаты команды в последних товарищеских матчах. Ганские футболисты потерпели поражение от сборной Германии со счетом 1–2 и разгромно проиграли сборной Австрии со счетом 1–5.

Отто Аддо занимал пост наставника национальной сборной с марта 2024 года. За это время под его руководством команда провела 22 встречи в которых удалось одержать лишь восемь побед при девяти поражениях. Серьезным ударом по репутации тренера также стал провал в квалификации на Кубок африканских наций 2025 года куда сборная Ганы не смогла пробиться.

На предстоящем мундиале 2026 года сборная Ганы выступит в группе L. Соперниками африканской команды станут сборные Хорватии Англии и Панамы. В ближайшее время ассоциация должна представить нового специалиста который подготовит коллектив к играм мирового первенства в условиях крайне сжатых сроков.