В Бишкеке определили лучших теннисистов Универсиады-2026

В Бишкеке в рамках Универсиады Кыргызской Республики 2026 завершились соревнования по настольному теннису в Высшей лиге среди юношей и девушек.

Среди юношей первое место заняли студенты Кыргызско-Узбекского международного университета имени Б. Сыдыкова (КУМУ). Второе место досталось команде Ошского государственного университета (ОшГУ), третье - представителям Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта имени Б. Турусбекова (КГАФКиС).

В соревнованиях среди девушек победили студентки Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова (КГТУ). Второе место заняла команда ОшГУ, а третье - спортсменки Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Ельцина (КРСУ).

Универсиада проходит в Бишкеке с 11 марта и продлится до 27 апреля. Студенты соревнуются в Высшей и Первой лигах в 15 видах спорта.