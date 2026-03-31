Погода
$ 87.43 - 87.78
€ 100.37 - 101.32

В столичном интернет-клубе выявили факт употребления наркотиков

146  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке в одном из ночных интернет-клубов выявлен факт употребления наркотических веществ. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По данным милиции, в ходе профилактических мероприятий сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили в заведении гражданина в состоянии наркотического опьянения. На месте также изъята пластиковая бутылка, переоборудованная для употребления наркотиков.

Установлено, что задержанным оказался А.А., 2007 года рождения. По результатам медицинского освидетельствования подтверждено употребление гашиша.

Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района, начата доследственная проверка. Молодой человек доставлен в отдел милиции для дальнейшего разбирательства.

Как уточнили в ГУВД, рейды проводятся в круглосуточных интернет-клубах с целью предупреждения и пресечения незаконного потребления и распространения наркотиков, а также проведения профилактической работы среди посетителей и владельцев заведений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457250
Теги:
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  