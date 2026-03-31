В столичном интернет-клубе выявили факт употребления наркотиков

В Бишкеке в одном из ночных интернет-клубов выявлен факт употребления наркотических веществ. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По данным милиции, в ходе профилактических мероприятий сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили в заведении гражданина в состоянии наркотического опьянения. На месте также изъята пластиковая бутылка, переоборудованная для употребления наркотиков.

Установлено, что задержанным оказался А.А., 2007 года рождения. По результатам медицинского освидетельствования подтверждено употребление гашиша.

Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района, начата доследственная проверка. Молодой человек доставлен в отдел милиции для дальнейшего разбирательства.

Как уточнили в ГУВД, рейды проводятся в круглосуточных интернет-клубах с целью предупреждения и пресечения незаконного потребления и распространения наркотиков, а также проведения профилактической работы среди посетителей и владельцев заведений.