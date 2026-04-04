МДС провел конструктивный диалог между государством и бизнесом по налогам

Круглый стол на тему "Налоговая политика и налоговое администрирование: диалог государства и бизнеса" провел Международный деловой совет 2 апреля в Бишкеке.

Мероприятие объединило более 100 представителей государственных органов, бизнес-сообщества, международных и отечественных компаний, а также налоговых и юридических экспертов. С приветственным словом выступили исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков и заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Искендер Асылкулов.

Проведение круглого стола было обусловлено значительным количеством вопросов, возникающих у бизнеса при практическом применении норм Налогового кодекса Кыргызской Республики, а также обсуждаемыми изменениями налогового законодательства и подходов к налоговому администрированию. МДС регулярно получает обращения компаний различных отраслей с просьбой содействовать обсуждению отдельных аспектов налоговой политики и практики ее применения. В этой связи проведение открытого профессионального диалога между бизнесом и государственными органами является своевременным и востребованным.

В ходе круглого стола представители Министерства экономики и коммерции КР и Государственной налоговой службы при Кабинете министров КР ответили на актуальные вопросы бизнеса в сфере налоговой политики и администрирования.

Рассмотрены ключевые вопросы, включая вопросы проведения налоговых проверок и налогового администрирования, начисления пеней и порядка погашения налоговой задолженности, практику применения статьи 139 Налогового кодекса Кыргызской Республики (рыночная цена), налогообложение цифровых услуг и операций с иностранными поставщиками, предложения бизнеса по совершенствованию налогового регулирования в отдельных секторах экономики, а также вопросы акцизной политики.

МДС ранее также обращал внимание на усиление фискальной нагрузки на бизнес в своем аналитическом документе "Некоторые итоги 2025 года для бизнеса Кыргызстана". В частности, отмечалось, что сумма доначисленных налогов достигла 29,3 млрд сомов в 2024 году (рост почти в 2 раза по сравнению с 2020 годом) и превысила 21 млрд сомов уже за 8 месяцев 2025 года, тогда как объем начисленных пеней составил 25,3 млрд сомов в 2024 году (рост более чем в 10 раз с 2020 года) и 33,84 млрд сомов за 8 месяцев 2025 года (рост более чем в 13 раз с 2020 года). В этой связи особую актуальность приобретают вопросы обеспечения предсказуемости налоговой политики и правоприменительной практики, а также выстраивания сбалансированного подхода к налоговому администрированию.

Отдельной частью мероприятия стала презентация международного опыта налоговой политики и налогового администрирования, включая практику стран Центральной Азии и международные подходы к регулированию налоговых вопросов.

Круглый стол стал площадкой для конструктивного диалога между государством и бизнесом, направленного на повышение прозрачности налогового администрирования, снижение регуляторных рисков и выработку сбалансированных решений. По итогам мероприятия определены ключевые направления для дальнейшей проработки, включая совершенствование отдельных норм налогового законодательства, а также укрепление взаимодействия между государственными органами и бизнес-сообществом.

МДС рассматривает проведение данного мероприятия как важный шаг в развитии открытого и конструктивного диалога между государством и бизнесом, способствующего формированию предсказуемой и стабильной налоговой среды в Кыргызской Республике.