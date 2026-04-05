В Манасе обсудили реализацию национальной кампании "Жашыл Мурас"

В городе Манас состоялся масштабный симпозиум, посвященный реализации президентской кампании "Жашыл Мурас" ("Зеленое наследие") в горных регионах Кыргызской Республики. В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента, государственных органов, международных организаций, научного сообщества и фермеры.

С приветственным словом выступил заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Рустам Балтабаев. Он подчеркнул, что данная инициатива является ключевым инструментом устойчивого развития горных территорий, восстановления деградированных земель и рационального использования природных ресурсов.

В ходе симпозиума было отмечено, что в рамках Пятилетия развития горных регионов на 2025–2029 годы министерством реализуется 20 ключевых системных мероприятий. По актуальным данным, в стране уже высажены плодовые деревья на площади более 11 960 гектаров. Важным шагом в сохранении экосистемы стало решение о переводе в 2025 году свыше 401 тысячи гектаров пастбищных земель в режим восстановления (залежь).

Участники обсудили необходимость комплексного подхода, который включает не только высадку насаждений, но и эффективное управление водными ресурсами, развитие ирригации, а также расширение переработки и поддержку органического производства. Особое внимание уделили практическим вопросам: обеспечению саженцев поливом и обмену успешным опытом между фермерами.

Министерство совместно с международными партнерами продолжает работу над проектами по агролесоводству и повышению устойчивости сельского хозяйства к климатическим изменениям. По итогам симпозиума была подчеркнута важность усиления координации всех сторон для обеспечения экологической безопасности и повышения уровня жизни населения в горных районах.