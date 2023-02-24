Клиенты "АтаБей групп Сити" требуют вернуть деньги за нарисованные квадраты

В Бишкеке люди продолжают жаловаться на строительную компанию "Ата Бей групп Сити". Напомним, уже несколько лет жители построенных этой компанией домов пытаются добиться от застройщика выполнения всех требований по договору.

На этот раз в редакцию vb.kg обратилась жительница Бишкека, которая, по ее словам, столкнулась с самым наглым отъемом денег со стороны строительной компании "Ата Бей групп Сити". Дело в том, что при строительстве дома она оплатила сумму в размере 51 тысячи 327 долларов за 95,05 квадратных метра, то есть по 540 долларов за каждый квадратный метр, но при получении техпаспорта ее квартира уменьшилась до 88,01 квадратных метра, а это чуть больше 7 квадратных метров. Почти площадь кухни в стандартной квартире.

В денежном же эквиваленте наша героиня переплатила за свою квартиру почти 4 тысячи долларов. Согласитесь, довольно-таки внушительная сумма по сегодняшним меркам, вполне можно и автомобиль приобрести.

Конечно, кто-то может сказать, что от подобного рода просчетов строительные компании не застрахованы, но в том-то и дело, что, как оказалось, это не единичный случай. Вместе с нашей гостьей с такими же претензиями выступили и множество соседей в ее доме.

Интересно, что с подобного рода жалобами клиенты "Ата Бей групп Сити" также выступали и ранее, но реакции никакой не последовало от правоохранительных органов. С чем это связано, не известно, можно только догадываться.

В одну случайность еще можно поверить, но когда это повторяется систематически, невольно начинаешь думать: "А неспроста ли это?".

Ведь если по факту, то в данном случае стройкомпания очень удобно устроилась, делая по сути деньги из воздуха, точнее из нарисованных квадратов. Если только у одной клиентки вышло почти 4 тысячи долларов, то можно представить общую сумму всех имеющихся разниц площадей квартир, а жалобщиков, как мы выше говорили, накопилось с 2020 года, и получается довольно- таки внушительная сумма. 100 квартир - это уже плюс-минус 300-400 тысяч долларов.

В "Ата Бей групп Сити" на претензию своих клиентов ответили, конечно, своеобразно: "Государственные органы регистрации на недвижимое имущество измеряют по своим нормативам, по внутренним стенам квартиры и потом суммируют квадратуру". А сама стройкомпания, мол, "измерила квартиру по периметру с использованием лазерного дальномера, что и дало квадратуру – 95,03 квадратных метра". Наверное, после слов "лазерный дальномер" ожидалось, что человек должен был ахнуть, мол, это вам не какая-то там допотопная рулетка.

Также в компании напомнили, что, согласно договору, "указанная сумма изменению, перерасчету и дополнению не подлежит". Тоже однако хитро придумано. Многие люди впервые покупали квартиру, и, думается, никому из них в голову не пришло в момент подписания договора, что вынуждены будут значительно переплатить за недвижимость. В любом случае в "Ата Бей групп Сити" должны были предупредить об этом своих клиентов, но там по непонятным причинам умолчали об этой "мелочи". Не исключено, что в стройкомпании и был на это расчет.

Гостья нашей редакции, как и многие жители ее дома, обошла не мало инстанций, но результата это пока не дало.

"Куда я только не обращалась. Писала заявление в милицию с просьбой принять меры в отношении руководителей "ОсОО "Ата Бей групп Сити" Аслана Исмаила и Йылмыза Бурхана, а также руководителя ЖСК "Маккена" Сакин Чолуковой, которая является субподрядчиком. В Ленинском УВД следователь прекратила уголовное дело якобы за отсутствием состава преступления. Разумеется, я написала жалобу об отмене данного решения следователя, в котором обосновала свои претензии. Со стороны следователя не были произведены следственные мероприятия по исследованию материала дела, то есть не были допрошены Аслан Исмаил, Йылмыз Бурхан и Сакин Чолукова. Кроме этого, как юрист, я знаю, что все дела прекращаются в том случае, когда в результате рассмотрения сообщения о преступлении должностное лицо придет к выводу, что указанное в заявлении событие не происходило. При этом такой вывод должен быть подтвержден проведенными в полном объеме материалами проверки. Данные требования уголовно-процессуального закона при проведении проверки по моему заявлению не были выполнены.

После бездействия органов я была вынуждена подать жалобу президенту КР, кабинету министров, ГКНБ и генеральному прокурору, но пока нет никакой реакции", - рассказывает она.

Интересно, но в интернете, кроме данных Минюста, почти нет никакой информации о строительной компании "Ата Бей групп Сити". Ни тебе сайта, ни контактов, ни каких-либо рекламных материалов, как как это обычно принято у других компаний. Складывается впечатление, что как будто хозяева этой фирмы намеренно решили на афишировать себя. По крайней мере, это наводит на определенные размышления.

Редакция vb.kg обратилась за комментариями к учредителям стройкомпании, но Йылмыз Бурхан не берет телефон, а второй - Аслан Исмаил - и вовсе посоветовал обратиться к их юристу, но, как оказалась, последняя недавно уволилась. Что же касается учредителя ЖСК "Маккена", то она опровергла причастность к этой истории, посоветовав обратиться к хозяевам стройкомпании.