"АБанк" вливает 500 миллионов сомов в развитие агросектора под 6% годовых

ОАО "АБанк" официально объявило о старте новой лизинговой программы "Финансирование объединённых товаропроизводителей – 2" (ФОТП–2). Масштабный проект с общим бюджетом 500 миллионов сомов разработан специально для поддержки сельскохозяйственных кооперативов, акционерных обществ и ОсОО, ведущих совместную производственную деятельность.

Новый продукт охватывает три стратегических направления: животноводство (включая птицеводство, рыбоводство и переработку кормов), растениеводство и внедрение высокоэффективных технологий, таких как тепличные хозяйства и системы капельного орошения. Предприниматели могут направить средства на расширение поголовья, закупку семян, удобрений, ГСМ и модернизацию технической базы.

Условия финансирования ФОТП–2 ориентированы на максимальную доступность для агробизнеса. Процентная ставка составляет всего 6% годовых в национальной валюте на срок до 60 месяцев. Сумма лимита варьируется от 25 млн сомов для традиционного фермерства до 50 млн сомов для высокотехнологичных проектов. При этом программа предусматривает гибкие льготные периоды: до 6 месяцев по основному долгу и до 3–6 месяцев по выплате процентов, что позволяет хозяйствам окрепнуть до начала полных выплат.

Как подчеркнул Председатель Правления ОАО "АБанк", программа ФОТП–2 призвана стимулировать кооперацию и помочь предпринимателям масштабировать бизнес через доступ к современным инструментам. Ознакомиться с полным перечнем документов и подать заявку можно во всех отделениях банка или на официальном сайте abank.kg.