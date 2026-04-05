Сотрудникам Кыргызгидромета назначена надбавка в 20 тысяч сомов

- Светлана Лаптева
Сотрудники Гидрометеорологической службы при МЧС, не имеющие статуса государственных служащих, получат существенную прибавку к жалованью. Согласно постановлению кабинета министров №205 от 30 марта 2026 года, для данной категории работников установлена ежемесячная надбавка в размере 20 тысяч сомов.

Решение принято во исполнение поручения президента Садыра Жапарова. Основная цель меры - повышение эффективности работы специалистов и укрепление кадрового потенциала ведомства в условиях глобального изменения климата и растущей важности экологического мониторинга. Доплаты предназначены для технического и обслуживающего персонала, который обеспечивает бесперебойное функционирование метеостанций и систем наблюдения по всей стране.

Важной особенностью документа является его обратная сила: начисление надбавок стартует с 1 января 2026 года. Таким образом, в ближайшее время сотрудники получат накопленные выплаты за прошедшие месяцы единовременно.

Для реализации этого решения кабмин внес изменения в базовое постановление об условиях оплаты труда (№434 от 2022 года). Министерству финансов КР поручено оперативно скорректировать республиканский бюджет на 2026 год и плановый период до 2028 года, чтобы обеспечить стабильное финансирование выплат. Контроль за исполнением постановления закрепили за Администрацией президента. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Теги:
зарплата, Кыргызстан, МЧС
