Главы Минобороны Кыргызстана и России сверили часы в Москве

- Светлана Лаптева
Министр обороны Кыргызской Республики, генерал-майор Руслан Мукамбетов провел переговоры с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Встреча прошла в рамках очередного заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ.

В ходе беседы Руслан Мукамбетов отметил высокую интенсивность военного сотрудничества и поблагодарил российскую сторону за успешную реализацию совместных проектов. В свою очередь Андрей Белоусов подчеркнул, что в условиях меняющегося мира странам необходимо вместе определять цели и средства для защиты общих интересов. Министры подтвердили намерение и дальше развивать двусторонние отношения в оборонной сфере.


Министерство обороны, Россия, Кыргызстан
