Погода
$ 87.37 - 87.66
€ 100.32 - 101.32

Кыргызстан простился с генерал-майором Бекбоевым Мэлсом Сагыналиевичем

876  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Скончался бывший начальник Главного штаба Вооружённых сил Кыргызской Республики, первый заместитель министра обороны, генерал-майор Бекбоев Мэлс Сагыналиевич. Его не стало 2 апреля.

Похороны прошли 4 апреля в селе Арлачы Аламединского района. Родные, коллеги и представители военного сообщества попрощались с выдающимся военачальником, который оставил заметный след в истории кыргызской армии.

Краткая биография:

Родился 20 ноября 1952 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек) в семье рабочего.

С 1959 по 1969 годы учился в Верхне-Аларчинской средней школе Аламединского района.

В 1970 году окончил Фрунзенскую автошколу и поступил в Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище им. И.С. Конева, которое окончил в 1974 году.

Прошёл путь от командира взвода до заместителя командира дивизии.

С октября 1981 года по июнь 1983 года служил в Советских войсках, направленных в Афганистан. Был награждён Орденом "Красной звезды" и Орденом "За службу Родине в ВС СССР" III степени.

В 1997 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. Участвовал в локализации и уничтожении незаконных бандформирований на юге Кыргызстана в период Баткенских событий. За это был награждён Орденом "Манас" III степени и II степени.

В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

В январе 2006 года распоряжением президента был назначен заместителем Министра обороны КР. Также награждён медалями "За безупречную службу" II и III степени и наградами Министерства обороны.

Бекбоев Мэлс Сагыналиевич оставил заметный след в истории Вооружённых сил Кыргызстана и считается одним из опытных командиров своей эпохи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457403
Теги:
похороны, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  