Кыргызстан простился с генерал-майором Бекбоевым Мэлсом Сагыналиевичем

Скончался бывший начальник Главного штаба Вооружённых сил Кыргызской Республики, первый заместитель министра обороны, генерал-майор Бекбоев Мэлс Сагыналиевич. Его не стало 2 апреля.

Похороны прошли 4 апреля в селе Арлачы Аламединского района. Родные, коллеги и представители военного сообщества попрощались с выдающимся военачальником, который оставил заметный след в истории кыргызской армии.

Краткая биография:

Родился 20 ноября 1952 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек) в семье рабочего.

С 1959 по 1969 годы учился в Верхне-Аларчинской средней школе Аламединского района.

В 1970 году окончил Фрунзенскую автошколу и поступил в Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище им. И.С. Конева, которое окончил в 1974 году.

Прошёл путь от командира взвода до заместителя командира дивизии.

С октября 1981 года по июнь 1983 года служил в Советских войсках, направленных в Афганистан. Был награждён Орденом "Красной звезды" и Орденом "За службу Родине в ВС СССР" III степени.

В 1997 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. Участвовал в локализации и уничтожении незаконных бандформирований на юге Кыргызстана в период Баткенских событий. За это был награждён Орденом "Манас" III степени и II степени.

В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

В январе 2006 года распоряжением президента был назначен заместителем Министра обороны КР. Также награждён медалями "За безупречную службу" II и III степени и наградами Министерства обороны.

Бекбоев Мэлс Сагыналиевич оставил заметный след в истории Вооружённых сил Кыргызстана и считается одним из опытных командиров своей эпохи.