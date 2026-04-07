В Тогуз-Торо прошел смотр элитных баранов породы Арашан

- Светлана Лаптева
В Тогуз-Тороуском районе на высоком организационном уровне состоялась выставка-фестиваль племенных баранов породы Арашан. Мероприятие объединило ведущих животноводов, фермеров региона и профильных специалистов сельскохозяйственной отрасли.

В ходе выставки экспертная комиссия провела комплексную оценку представленных животных. Племенные бараны оценивались по ряду ключевых критериев, включая живую массу, чистоту породы, экстерьер и общие репродуктивные показатели. Участники не только продемонстрировали достижения своих хозяйств, но и обменялись опытом внедрения современных методов в селекционную работу.

Проведение подобных смотров является частью государственной стратегии по развитию животноводства. Мероприятие направлено на поддержку реформ Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, ориентированных на повышение продуктивности аграрного сектора.

По завершении конкурса лучшие животноводы были отмечены районным управлением аграрного развития. Победители получили ценные призы, а животные, показавшие наилучшие породные характеристики, удостоились особого признания специалистов.

Организаторы подчеркивают, что такие выставки способствуют не только улучшению генофонда сельскохозяйственных животных, но и укреплению профессиональных связей между фермерскими хозяйствами страны.


