Кыргызстанский боксер Ихтияр Нишонов завоевал золото международного турнира

Боксёр из Кыргызстана Ихтияр Нишонов стал победителем международного турнира по боксу Ahmet Cömert, который проходил в Стамбуле и завершился 5 апреля.

Кыргызстанец выступал в весовой категории до 70 кг. В финальном поединке Нишонов одержал победу над представителем Австралии Уильямом Млачичем, завоевав золотую медаль турнира.

Своё выступление спортсмен начал со стадии 1/8 финала, где последовательно победил соперников из Азербайджана, Турции и Германии, уверенно пройдя турнирную дистанцию до решающего боя.

Международный турнир "Ахмет Джомерт" стартовал 29 марта и завершился 5 апреля. Победа Нишонова стала успешным результатом для кыргызстанского бокса на международной арене.