Погода
$ 87.37 - 87.66
€ 100.32 - 101.32

Делегация КР приняла участие в заседании РАТС ШОС в Ташкенте

234  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ташкенте (Узбекистан) состоялось 45-е заседание Совета РАТС ШОС под председательством Исламской Республики Пакистан. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Кыргызстан был представлен делегацией во главе с заместителем председателя ГКНБ КР - директором Антитеррористического центра, генерал-майором Алишером Ташбаевичем Эрбаевым.

В заседании приняли участие делегации компетентных органов Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполкома РАТС ШОС.

Участники обсудили актуальные вопросы региональной безопасности и согласовали отчётные документы о деятельности РАТС ШОС за 2025 год для последующего доклада Совету глав государств- членов ШОС.

Рассмотрены ход реализации ранее принятых решений, итоги выполнения планов профильных экспертных групп за 2025 год, а также результаты работы компетентных органов государств- членов ШОС и Исполкома по реализации Программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025–2027 годы.

Также одобрена информация об итогах совместных антитеррористических учений и информационной операции, проведённых в 2025 году. Достигнута договорённость о проведении в 2026 году ряда организационных мероприятий в рамках РАТС ШОС.

Совет выработал дополнительные механизмы противодействия современным вызовам и угрозам, включая деятельность международных террористических организаций и процессы радикализации.

Особое внимание уделено практической реализации соглашения о создании Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств членов ШОС, подписанного на саммите в сентябре 2025 года в Тяньцзине (КНР). Документ предусматривает создание новой структуры на базе РАТС ШОС с включением Центра информационной безопасности в Ташкенте и Центра по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457431
Теги:
ГКНБ, ШОС, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  