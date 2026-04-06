Делегация КР приняла участие в заседании РАТС ШОС в Ташкенте

В Ташкенте (Узбекистан) состоялось 45-е заседание Совета РАТС ШОС под председательством Исламской Республики Пакистан. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Кыргызстан был представлен делегацией во главе с заместителем председателя ГКНБ КР - директором Антитеррористического центра, генерал-майором Алишером Ташбаевичем Эрбаевым.

В заседании приняли участие делегации компетентных органов Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполкома РАТС ШОС.

Участники обсудили актуальные вопросы региональной безопасности и согласовали отчётные документы о деятельности РАТС ШОС за 2025 год для последующего доклада Совету глав государств- членов ШОС.

Рассмотрены ход реализации ранее принятых решений, итоги выполнения планов профильных экспертных групп за 2025 год, а также результаты работы компетентных органов государств- членов ШОС и Исполкома по реализации Программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025–2027 годы.

Также одобрена информация об итогах совместных антитеррористических учений и информационной операции, проведённых в 2025 году. Достигнута договорённость о проведении в 2026 году ряда организационных мероприятий в рамках РАТС ШОС.

Совет выработал дополнительные механизмы противодействия современным вызовам и угрозам, включая деятельность международных террористических организаций и процессы радикализации.

Особое внимание уделено практической реализации соглашения о создании Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств членов ШОС, подписанного на саммите в сентябре 2025 года в Тяньцзине (КНР). Документ предусматривает создание новой структуры на базе РАТС ШОС с включением Центра информационной безопасности в Ташкенте и Центра по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке.