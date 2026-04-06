В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!

В минувшую субботу в 12-м микрорайоне Бишкека команда О! вместе с учениками школы-интерната №71 провела восьмую акцию "Посади деревО!". Атмосфера была по-семейному теплой: сотрудники и дети вместе высаживали десятки елей, берез и кленов, превращая территорию в будущее пространство для спорта и отдыха.

Чтобы саженцы наверняка прижились, компания позаботилась и о системе полива: для нужд школы закупили шланги и погружной насос, чтобы арычная вода питала молодые деревья, превращая участок в настоящий тенистый оазис. Это место превращается в здоровое пространство с прицелом на будущее: здесь можно заниматься спортом, играть в футбол или устраивать пробежки в тени уже подрастающих деревьев.

Устойчивость, проверенная временем

Для компании О! такие выезды - не разовая история, а часть отношения к миру. В этом году экологической инициативе компании исполнилось 8 лет.

Интересный факт: Цифровая инфраструктура О! развивается в полной гармонии с природой. На базовых станциях компании на юге страны птицы часто вьют гнезда, а природа, как самый строгий эксперт, доверяет только безопасной и стабильной среде.

Напомним, зелёная акция "Посади деревО!" является вкладом Мобильного оператора О! в пятилетнюю национальную кампанию "Жашыл мурас" ("Зеленое наследие"), которую инициировал Президент КР Садыр Жапаров в 2023 году.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016.