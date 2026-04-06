Геология как основа экономики. В Минприроды озвучили показатели

Горнодобывающая отрасль остаётся одним из ключевых секторов экономики Кыргызстана, обеспечивая до 12,6% валового внутреннего продукта и свыше 46% промышленного производства. За последние пять лет предприятия отрасли перечислили в бюджет более 217,9 млрд сомов налогов и обязательных платежей.

Об этом было заявлено на торжественном мероприятии, посвящённом Дню геолога, который традиционно отмечается в первое воскресенье апреля. Его организовало Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По словам министра Акыла Токтобаева, значительную роль в формировании доходов бюджета играет предприятие "Кумтор", обеспечившее 78,2 млрд сомов поступлений за последние годы.

Кыргызстан располагает значительными запасами полезных ископаемых, включая золото, уголь, свинец и алюминий. По итогам прошлого года добыча золота составила 26 тонн, и в ближайшие годы ожидается рост показателей. Существенную долю валютных поступлений формирует экспорт минерального сырья и продукции горной промышленности.

Министр подчеркнул, что развитие геологии напрямую связано с экономической устойчивостью страны, созданием рабочих мест и укреплением ресурсной базы.

В рамках мероприятия состоялось награждение специалистов отрасли. Отличившимся работникам вручили нагрудные знаки, медали, почётные грамоты и благодарственные письма.

Завершилось мероприятие концертной программой.