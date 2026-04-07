Кыргызстан расширяет экспорт сельхозпродукции в Китай и Евросоюз

- Светлана Лаптева
6 апреля в Бишкеке на базе Министерства водных ресурсов и сельского хозяйства КР прошло совещание по вопросам вывода отечественных товаров на рынки КНР и ЕС. В обсуждении приняли участие представители госорганов и руководители 33 предприятий-экспортеров пищевой продукции.

Основное внимание уделили работе с международными цифровыми платформами. Специалисты ведомства разъяснили порядок регистрации в китайской системе CIFER, которая обязательна для поставок продовольствия в Поднебесную. Параллельно представители ОАО "Кыргыз Экспорт" презентовали механизм системы REX (Registered Exporter System), необходимый для подтверждения происхождения товаров при экспорте в страны Европы.

В дискуссии также участвовали представители Министерства экономики и коммерции КР. Стороны обсудили меры по расширению экспортного потенциала республики и устранению барьеров для бизнеса.

По итогам встречи участники подчеркнули, что координация усилий государства и предпринимателей позволит повысить конкурентоспособность кыргызстанских товаров и системно увеличить объемы поставок на внешние рынки.


Китай, сельское хозяйство, Кыргызстан
