В Бишкеке прошел чемпионат города по северной ходьбе

В минувшее воскресенье в столице состоялось историческое событие: впервые прошел официальный открытый чемпионат Бишкека по северной (скандинавской) ходьбе. О результатах соревнований редакции VB.KG рассказал президент Федерации спортивного туризма КР Владимир Агафонов.

По словам главы федерации, этот относительно молодой, но стремительно набирающий популярность вид спорта собрал на старте участников самого разного возраста и уровня подготовки. География турнира оказалась шире ожидаемой: к бишкекчанам присоединились гости из Алматы.

"Северная ходьба уже давно стала не просто прогулкой с палками, а полноценной спортивной дисциплиной, сочетающей выносливость и технику. Чемпионат прошел в атмосфере настоящего азарта: участники уверенно преодолевали 5-километровую дистанцию в Карагачёвой роще.

Особую ценность мероприятию придает его статус. Это первый официальный чемпионат такого уровня в истории города. Напомню, что северная ходьба была признана в Кыргызстане официальным видом спорта только в 2024 году, войдя в состав Федерации спортивного туризма.

Прошедший турнир стал значимым этапом в развитии массового спорта в Бишкеке. Первый шаг сделан, и, судя по настрою атлетов, это только начало большого пути. Организаторы уверены в расширении географии участников, ведь северная ходьба практически не имеет возрастных ограничений и несет в себе важный социальный аспект, объединяя людей в группы для тренировок", - сказал Агафонов.

Организаторы подчеркивают, что впереди любителей активного образа жизни ждут новые старты и формирование устойчивого интереса к этой доступной дисциплине.