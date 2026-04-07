Госсекретарь Арслан Койчиев почтил память погибших в апрельских событиях

Сегодня, 7 апреля, государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев почтил память погибших в апрельских событиях 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он возложил цветы к мемориалу героев народной апрельской революции 2010 года в Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит". Также прочитана поминальная молитва.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Чуйской области Элкинбек Аширбаев, мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев и другие лица.