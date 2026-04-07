В Кыргызстане ввели временный запрет на рыбалку в период нереста

- Назгуль Абдыразакова
В Кыргызстане введён временный запрет на спортивное и любительское рыболовство в период нереста рыб. Соответствующий приказ подписан Департаментом рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Ограничения распространяются на озёра, водоёмы и реки по всей стране и действуют в разные сроки в зависимости от вида рыбы. В озере Иссык-Куль, в частности, с 1 апреля по 15 мая 2026 года запрещён вылов иссык-кульского чебака, также приостановлена выдача электронных билетов на рыбалку.

Кроме того, на Иссык-Куле действует запрет:

на иссык-кульского чебачка с 1 мая по 1 июля 2026 года;

на карпа-сазана с 15 мая по 15 июля 2026 года.

В озёрах, водохранилищах, прудах и реках республики ограничения установлены:

на крупный частик (щука, змееголов, усач, линь, судак, сазан, карп, сом, толстолобик, амур) - с 5 мая по 20 июня 2026 года;

на мелкий частик (краснопёрка, плотва, чебак, карась, окунь, лещ) с 15 апреля по 5 июня 2026 года;

на речную маринку с 15 мая по 1 июля 2026 года.

В реках Кыргызстана также введён запрет на вылов ценных лимитируемых видов рыб:

речного османа с 1 июня по 15 июля 2026 года;

амударьинской форели с 15 октября по 15 декабря 2026 года;

иссык-кульской форели с 1 октября по 15 декабря 2026 года.


Минсельхоз, рыбное хозяйство, Кыргызстан
